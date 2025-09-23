La UCA acoge en el campus de Puerto Real el Simposio Internacional We Go Coop

La Universidad de Cádiz acoge el Simposio Internacional We Go Coop, que se celebra bajo el lema “+Biodiversidad: por los humedales en Andalucía +Gobernanza”. El encuentro, organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), tiene lugar este martes 23 y miércoles 24 de septiembre en el edificio CASEM de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, en el campus universitario Río San Pedro de Puerto Real.

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha asistido hoy al acto de apertura institucional, en el que ha compartido mesa con el vicepresidente segundo de la Federación de Municipios y alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, el diputado responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Cádiz, Antonio Jesús Aragón, y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador.

Mantell ha destacado que el simposio se enmarca en la ruta de trabajo incluidas en las líneas estratégicas de la UCA, con el patrimonio, la salud y el mar como referencias. Así, ha defendido la necesidad de “cambiar el concepto actual de sostenibilidad, asociado casi exclusivamente al medio ambiente, por una sostenibilidad que incluya a las personas, pues hay que combinar conceptos como el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente”. Para ello, ha manifestado que es clave “apostar por una gobernanza cooperativa, y este foro es ideal para poder hablar y llegar a acuerdos”. Igualmente, ha subrayado que “la Universidad de Cádiz desarrolla un proyecto internacional de universidades europeas, en la que participan los ayuntamientos para implementar un desarrollo conjunto, para poner en valor el concepto de bahías azules”.

Visita a las salinas Balbanera, localizada en el término municipal de Puerto Real / DCA

De forma previa a la inauguración institucional del simposio, se ha realizado una visita a las salinas Balbanera, localizada en el término municipal de Puerto Real, en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz. En dicho enclave, con gran valor ecológico, cultural y económico, que ha sido restaurado por la organización sin ánimo de lucro Salarte junto a la Universidad de Cádiz, las personas participantes han tenido la oportunidad de acercarse directamente a un espacio natural que representa el eje central del evento y que ilustra, de forma práctica, los retos y oportunidades de la gestión de los humedales.

Durante las dos jornadas hay diferentes charlas, paneles y mesas, donde se abordan asuntos como la gobernanza de los humedales a través de proyectos Interreg, el diagnóstico del Patrimonio Andaluz de Humedales o las experiencias de diferentes ayuntamientos para poner en valor la gestión de los recursos naturales, entre otros.

Gobernanza de los humedales

‘We Go Coop: Mejora de la gobernanza de los humedales a través de una comunidad de práctica’ es un proyecto financiado por el Programa Interreg Euromed, cuyo principal objetivo es crear una Comunidad de Práctica (CoP), para capitalizar los resultados de previos proyectos financiados por la Unión Europea (UE) en materia de gobernanza medioambiental, y transferir la herramienta del Contrato de Humedal a nuevos contextos en la región euromediterránea.

Este proyecto nace con la vocación de rentabilizar los saberes y la experiencia acumulada de las organizaciones socias en proyectos anteriores relacionados con la gobernanza medioambiental (WETNET, TUNE UP, COASTING/COASTING+). La FAMP, junto a otras organizaciones de Italia, Grecia y Francia viene participando desde hace años en proyectos relacionados con la mejora de la gestión de las áreas protegidas, y sus áreas de influencia, al formar éstas en muchos casos parte de los términos de sus municipios.

Apertura del Simposio Internacional We Go Coop, en el CASEM / DCA

De este modo, el proyecto afronta los principales desafíos que amenazan a ecosistemas tan vulnerables como los humedales mediante la creación de una Comunidad de Práctica a nivel mediterráneo. Esta red reúne a organizaciones comprometidas con la implementación del Contrato de Humedal, una fórmula de gobernanza participativa y multinivel —inspirada en el Contrato de Río y ya testada en varios proyectos europeos con participación de la FAMP—. El Contrato de Humedal no solo ofrece un marco estable para la colaboración, sino que también constituye una vía para transformar el valor ecológico de estos espacios en un activo capaz de generar beneficios socioeconómicos para nuestros municipios.

El proceso de construcción de esta red implica necesariamente la identificación de los actores presentes en el territorio que, por su capacidad dinamizadora, su alcance institucional, su perfil investigador o su experiencia acumulada, puedan aportar un valor adicional a esta estructura viva.

Con objeto de nutrir esta Comunidad de Práctica, la FAMP, en virtud de su experiencia en proyectos anteriores de gobernanza medioambiental, organiza este Simposio en una región como Andalucía, que cuenta con el patrimonio natural de humedales más rico, variado y mejor conservado de España y de la Unión Europea, con 25 sitios RAMSAR. Los humedales andaluces presentan además una gran diversidad de tipos ecológicos y constituyen sin duda áreas fundamentales para la conservación de la biodiversidad.