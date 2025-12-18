La pastelería La Trufa repartirá 300 palmeras gratis en sus tiendas de Puerto Real y Cádiz por su aniversario
El negocio especializado en palmeras rellenas y otros dulces celebra por todo lo alto su aniversario en fechas navideñas
Programación de la Navidad 2025 en Puerto Real: fechas, horarios, espectáculos y más
La pastelería La Trufa regalará 300 palmeras en sus tiendas de Puerto Real y Cádiz en la mañana del 20 de diciembre. El negocio puertorrealeño cumple 14 años y lo celebra dando gratis su producto estrella: las palmeras. Para la ocasión repartirán una edición especial que se distribuirá a través de todos los locales de La Trufa en el municipio gaditano.
De esas 300 palmeras, se repartirán 100 en cada establecimiento a los 100 primeros asistentes a partir de las 12 horas. Este obsequio, que será repartido hasta agotar existencias, es la forma que este negocio tiene de celebrar haber llegado a los 14 años. Los lugares donde se distribuirán estas palmeras serán en La Trufa del Paseo Marítimo de Puerto Real, en la que se ubica en Avenida José Saramago con calle Gabriel García Márquez. Tampoco se quedarán sin palmeras los gaditanos, a quienes se repartirán 100 ejemplares de este dulce en el local situado en calle Pintor Zuloaga con plaza Esquivel.
La Trufa elige estas fechas navideñas para regalar sus palmeras en una época del año en la que ofrecen productos de temporada especiales como son los panetones rellenos o los mini roscones de reyes de diversos sabores.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas