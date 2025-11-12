La Orquesta de Jerez 'Álvarez Beigbeder' ofrecerá el Concierto de Santa Cecilia en Puerto Real

El Teatro Principal de Puerto Real será el escenario del tradicional Concierto de Santa Cecilia el próximo viernes 21 de noviembre a las 20:30 horas, con la actuación de la prestigiosa Orquesta de Jerez Álvarez Beigbeder, bajo la dirección del maestro José Colomé. La cita llega gracias a la colaboración de la Diputación de Cádiz y contará con entrada gratuita, que en los próximos días podrá recogerse en la taquilla del teatro mediante invitaciones.

Una orquesta con proyección internacional

Fundada en 1998 por Archil Pochkua, la Orquesta Álvarez Beigbeder se ha consolidado como una formación estable con programación regular y presencia en eventos nacionales e internacionales. Ha actuado en escenarios tan emblemáticos como el Museo del Louvre, la Eglise Saint-Germain des Prés y el Parlamento Europeo, además de giras por países como Canadá, Rusia, China y Checoslovaquia.

Entre sus hitos destaca la creación del Proyecto Orquesta Hispano-Rusa (Erasmus+, 2014) y la grabación de cuatro discos, incluido el doble CD La Pasión Sinfónica de Beigbeder, con marchas procesionales orquestadas y la participación de la Coral UCA. La orquesta ha sido dirigida por figuras como Pablo Heras Casado, Pascual Osa y José Colomé, su actual director invitado.

José Colomé, un director con sello internacional

Natural de Sevilla, José Colomé cuenta con una sólida trayectoria como director y orquestador. Ha trabajado con la Orquesta Joven de Andalucía, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la Orquesta Clássica do Sul (Portugal), además de dirigir zarzuelas y óperas españolas. Su formación incluye estudios en Viena y Manchester, y ha llevado su batuta por escenarios de España, Francia, Alemania, Reino Unido y Marruecos.