Oportunidad de empleo en Puerto Real: GEN abre la bolsa de trabajo del servicio de ayuda a domicilio

El Grupo Energético de Puerto Real (GEN) ha anunciado la convocatoria destinada a ampliar la bolsa de empleo para la incorporación de personal eventual auxiliar de ayuda a domicilio. El objetivo es completar el cupo inicial previsto de 200 personas, además de 10 plazas de reserva, reforzando así la cobertura del servicio ante futuras necesidades municipales.

Las personas que ya forman parte de la esta bolsa (PS2024-02) no deberán presentar nueva solicitud, aunque sí podrán añadir méritos adicionales obtenidos entre el 29 de marzo de 2025 y el 15 de febrero de 2026, con el fin de mejorar su posición en el orden de prelación.

Actualmente, la bolsa dispone de 132 vacantes, distribuidas en: 93 hombres y 39 mujeres. Además, se abre un cupo de reserva de 10 personas (5 hombres y 5 mujeres). En caso de no completarse el número por sexo, el cupo podrá cubrirse con personas del otro.

Requisitos mínimos para participar

Para acceder al proceso, las personas candidatas deberán cumplir todos los requisitos antes del 15 de febrero de 2026. Entre ellos la titulación obligatoria, según normativa andaluza. Se requiere disponer de cualificación profesional en atención sociosanitaria, válida mediante:

Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Técnico/a en Integración Social (según condiciones específicas).

Certificados de profesionalidad en Atención Sociosanitaria en domicilio o instituciones.

Títulos equivalentes establecidos por normativa estatal.

Las personas aspirantes deberán poder desplazarse por todo el municipio de Puerto Real durante su jornada laboral.

Otros requisitos

Ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales ni sexuales, ni estar inhabilitado/a para empleo público. Deberá superar el reconocimiento médico y test psicotécnico previo a la contratación. Por otro lado, en caso de discapacidad (≥33%), habrá que presentar acreditación oficial y documentación adicional en caso de selección.

Las solicitudes podrán presentarse del 17 de enero al 15 de febrero de 2026, de forma presencial en la Oficina de RRHH de GEN (Avda. de la Constitución 4 bis), de 10:00 a 14:00 h, de lunes a viernes. También se puede optar por el correo electrónico, a rrhh@grupoenergetico.es.

La posición final en la bolsa se establecerá según la baremación de méritos, conforme a las bases de la convocatoria PS2024-02, excepto en lo relativo al plazo y lugar de presentación, que se rigen por esta nueva ampliación.