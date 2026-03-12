Obras de mejora en la calle Vaqueros de Puerto Real tras el colapso de la red de saneamiento

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la empresa pública Grupo Energético (GEN), ha iniciado una intervención integral en el tramo de la calle Vaqueros comprendido entre las calles De la Plaza y Real, tras detectarse un colapso en la red de saneamiento que había provocado hundimientos en varios puntos de la calzada.

La actuación contempla el reemplazo de 33 metros de tubería de alcantarillado de la red general, así como de todas las acometidas afectadas. Además, se procederá a la renovación completa del paño de adoquines en todo el tramo de calzada intervenido, con el objetivo de devolver la estabilidad y garantizar la seguridad del tráfico y de los viandantes.

En lo relativo a las aceras, únicamente se abrirán zanjas puntuales para conectar las nuevas acometidas de agua. Asimismo, se instalará un nuevo tramo de conducción de agua en uno de los laterales de la calle, sustituyendo la antigua tubería de fibrocemento, y se renovarán las acometidas de abastecimiento en ambos lados de la vía.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento pretende corregir los problemas estructurales detectados y actualizar una infraestructura hidráulica que presentaba un notable deterioro. Desde el equipo de gobierno que preside Aurora Salvador se subraya la importancia de acometer este tipo de inversiones, especialmente en materia de agua y saneamiento, “porque llevan muchos años sin realizarse”. Explican que, durante décadas, se han llevado a cabo únicamente reparaciones puntuales.

Asimismo, el gobierno local destaca que en los últimos años el coste de este tipo de reparaciones se ha incrementado de manera notable, lo que hace aún más urgente y necesario acometer mejoras estructurales que eviten futuras incidencias.