"No somos vagas. El dolor no se ve, pero existe": AFIPRE conmemora en Puerto Real el Día de la Fibromialgia

Puerto Real/La Asociación de Fibromialgia, Fatiga Crónica, Artrosis y Osteoporosis (AFIPRE) de Puerto Real está conmemorando el Día de la Fibromialgia, que tiene lugar cada 12 de mayo. Tanto en la jornada de ayer, como en la de hoy viernes, la entidad ha mantenido un punto de información en la calle De la Plaza, que el próximo lunes van a llevar a los centros de salud de Casines y de Ribera del Muelle.

Este viernes, además, han dado lectura a un manifiesto por la visibilidad y el reconocimiento de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica, en un acto en el que ha participado la alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de salud, Virginia Mena.

Han alzado la voz por todas las personas que viven cada día con estas enfermedades, con condiciones invisibles que afectan profundamente la calidad de vida, pero que aún enfrentan el silencio, la incomprensión y el estigma.

“Porque el dolor y el agotamiento no se ven, pero existen. La fibromialgia y la fatiga crónica no son invenciones ni exageraciones. Son enfermedades reales, incapacitantes y reconocidas por la Organización Mundial de la Salud”, recordó la presidenta de AFIPRE, Ana Vanesa Feria.

Estas patologías afectan a millones de personas con síntomas como dolor crónico generalizado, fatiga extrema, trastornos del sueño, dificultad cognitiva y una larga lista de manifestaciones que varían día a día, e incluso hora a hora.

“Queremos que nuestras voces sean escuchadas por las autoridades sanitarias, por los sistemas de salud, por los lugares de trabajo y por la sociedad en general. Es fundamental que se promueva la investigación, el diagnóstico temprano y tratamientos integrales, empáticos y accesibles. Exigimos respeto”, dijeron.

Punto informativo de AFIPRE en calle De la Plaza / DCA

Pero además de todo esto, la lucha contra los estigmas que acompañan a estas enfermedades es uno de los caballos de batalla de quienes la padecen. “No somos vagas, no somos hipocondríacos, no buscamos compasión sino comprensión. El sufrimiento invisible también merece atención. Las risas que mostramos no significan ausencia de dolor, sino fortaleza ante la adversidad”, dijo la presidenta de AFIPRE.

En el manifiesto reclamaron políticas públicas que protejan los derechos de las pacientes, acceso a pensiones y prestaciones justas para quienes no pueden continuar con su vida laboral. Una red de contención real, donde la salud mental también sea parte del abordaje.

“Por una sociedad más humana e inclusiva. Luchamos por un mundo donde no tengamos que demostrar nuestro dolor para ser creídos, donde la empatía y la solidaridad guíen el trato hacia quienes viven con enfermedades crónicas invisibles. Hoy, mañana y siempre, estaremos en pie de lucha por la dignidad, el respeto y la visibilidad. Porque no estamos solas. Porque merecemos vivir con derechos, con cuidados y sobre todo con esperanza”.

Tras la lectura del manifiesto tomó la palabra la alcaldesa, Aurora Salvador, quien hizo hincapié en la falta de investigación. “Es una pena que vivamos en una sociedad que invierte más en guerras que en la salud de las personas, que es lo principal que tenemos que cuidar”, dijo la primera edil, quien mostró todo su apoyo a las socias de AFIPRE.

La fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta principalmente al sistema musculoesquelético y al sistema nervioso central. Se caracteriza por dolor generalizado persistente, fatiga, alteraciones del sueño, problemas cognitivos (conocidos como "niebla mental"), y otros síntomas asociados.

AFIPRE Puerto Real recuerda que dispone de un local en el Centro Cívico Ciudad Abierta donde atienden al público los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 horas. Igualmente tienen a disposición de las personas que deseen contactar un correo electrónico afipre@hotmail.com y el teléfono 640 666 731. La asociación ofrece terapias físicas y psicológicas a las personas que conviven con la enfermedad y comparten las mimas preocupaciones y miedos.