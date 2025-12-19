Navidad en Puerto Real: Gospel Córdoba ofrecerá un concierto de canciones navideñas en la Plaza de Jesús

Puerto Real acogerá este sábado 20 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, el concierto del coro Gospel Córdoba en la Plaza de Jesús. La actuación, organizada por la delegación municipal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real dentro de la programación navideña, permitirá disfrutar de un repertorio de canciones tradicionales y modernas interpretadas en estilo góspel.

Con más de cincuenta voces sobre el escenario, Gospel Córdoba ofrecerá un espectáculo lleno de energía y emoción. El grupo cuenta con una reconocida trayectoria artística que incluye su participación en el programa Got Talent, su presencia en Duos Increíbles de TVE y actuaciones en escenarios como el Gran Teatro de Córdoba. Desde su estreno en 2019 con el espectáculo Gospel & Soul, bajo la dirección de Nacho Lozano, el coro ha consolidado su presencia en diversas iniciativas culturales en Andalucía.

Con este concierto, la programación navideña de Puerto Real continúa llenando de música y ambiente festivo las calles y plazas del municipio, invitando a vecinos, vecinas y visitantes a participar en una noche especial en el corazón de la localidad.