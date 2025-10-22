Navantia renovará los vestuarios del astillero de Puerto Real

Navantia ha publicado la licitación para un contrato que tiene como objetivo la renovación de los vestuarios del astillero de Puerto Real, que en los últimos tiempos ha recibido quejas por parte de los trabajadores de la industria auxiliar, debido a su lamentable estado. “Hay compañeros a los que se le han caído cascotes de escayolas y agua de la planta de arriba mientras se duchaban”, decían los trabajadores a finales del pasado mes de abril.

Ahora, la empresa pública va a destinar una cantidad estimada de medio millón de euros, para las obras de reparación y adecuación de las duchas de los vestuarios Nº2 y Nº3 del Astillero de Navantia Puerto Real. Se pretende con esta actuación la reparación de los módulos de ducha existentes en ambas plantas de los dos vestuarios. La obra en sí se ciñe a las “zonas húmedas”, y los trabajos serán similares a los que ya se realizaron en el vestuario Nº1.

Así pues, se plantea cambiar la placa de ducha por una zona pavimentada con sumidero central y el cambio de pavimento actual por otro antideslizante. Además, el impermeabilizado de las zonas pavimentadas hasta una altura vertical de 30 centímetros. Otros trabajos contemplados son la sustitución del falso techo existente la reparación del sistema de desagüe de la ducha sustituyendo bajantes, la colocación de puerta de media altura realizada en aluminio y la instalación de un punto de luz empotrado en la zona de ducha. En el anuncio de licitación se observa con especial interés la impermeabilización de las zonas tratadas y los desagües de estas hacia los colectores generales.

Con esta intervención, cuyo plazo de ejecución previsto es de dos meses para cada vestuario, se pretende dar respuesta a las demandas de los trabajadores de la industria auxiliar, que llevan meses reclamando estas mejoras en unas zonas por las que pasan a diario cientos de operarios.

Entonces recordaron que cada empresa auxiliar paga a Navantia una media de 30 euros mensuales por cada trabajador, en concepto de utilización de los vestuarios