Música, poesía y cartas infantiles para abrir el mes del mayor en Puerto Real

Un taller de ganchillo ha sido el primero que se ha puesto en marcha dentro de los muchos que se han programado en el Centro cultural Rosa Butler, para celebrar el Día del Mayor en Puerto Real, y que se van a prolongar a lo largo de todo el mes de octubre, con la colaboración de distintas asociaciones de la ciudad.

Además, este jueves, ha tenido lugar el acto de apertura del programa, en el mismo Centro Rosa Butler. La concejala del Mayor, Nazaret Ramírez, dio la bienvenida a los asistentes agradeciendo a todas las asociaciones de mayores que se han sumado a la iniciativa.

Aprovecho para recordar que a partir del próximo lunes se pondrá en funcionamiento en la Casa de la Juventud la Oficina de Atención al Mayor, y que “afortunadamente, los dos mayores que este año recibirán el homenaje como los más longevos de la Villa son los mismos que el pasado 2024: María Sierra (104 años) y Manuel Martín (103 años).

Ese homenaje será más adelante. Este jueves se ha dedicado a abrir el programa de actos, con la participación de un grupo de voluntarios que dioeron lectura a una serie de poetas, muchos de ellos dedicados a los mayores y alguno de su propia creación, que corrió a cargo de Francisco Sánchez Mateos, Flores Domínguez Caro y Juan Salvador Corral Rosado.

De la lectura de poemas disfruto un público formado por mayores, entre los que se encontraban también los usuarios de la Residencia Joaquina de Vedruna, que asistieron atentos a otro de los momentos emotivos de la jornada. Y es que se dio también lectura a una serie de cartas que los escolares de distintos centros educativos de la ciudad han escrito para los mayores.

La nota musical la puso el coro ‘Nuevo Renacer’, del Centro de Participación Activa, que dirige Loli Lacalle, antes de que la alcaldesa, Aurora Salvador, cerrase el acto. Reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con las personas mayores de un municipio, “que tiene que dar prioridad a las personas mayores y dar su importancia, no silo en días como hoy, sino todo el año”.