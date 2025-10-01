Todo un mes para celebrar en Puerto Real el Día Internacional de las Personas Mayores

El Ayuntamiento de Puerto Real ha organizado un extenso programa de actividades con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora cada 1 de octubre. Con esta programación, que se desarrollará durante todo el mes, el Consistorio reafirma su compromiso con la promoción del envejecimiento activo, la convivencia y la participación social de este colectivo. ‘Con su voz construimos presente y futuro', es el lema de este año.

"Lo que pretendemos con los actos que proponemos es desestigmatizar a las personas mayores, mostrar que también son personas muy diversas y empatizar con las necesidades de este colectivo, que no son pasado: son parte de nuestro presente y de nuestro futuro", dijo la concejala del Mayor, Nazaret Ramírez, en la presentación del programa.

Por ello, adelantó que a partir del próximo lunes 6 de octubre se abrirá en la Casa de la Juventud, una 'Oficina de información a las personas mayores', que funcionará de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. "Será una experiencia piloto que nos va a ayudar a conocer las necesidades de nuestros mayores, y que estas sirvan de referencia para ser parte del Plan Amigable con las personas mayores, que estamos emprendiendo", anunció la edil.

El calendario dará comienzo el jueves, 2 de octubre, a las 12:00 horas, en el Centro Cultural Rosa Butler, con la Fiesta del Día del Mayor, que incluirá la actuación del coro del Centro de Participación Activa y una lectura de poesía a cargo de Francisco Sánchez Mateos, Flores Domínguez Caro, Juan Salvador Corral Rosado e Isabel Gil. Ese mismo día, de 10:30 a 12:00 horas, se celebrará un taller de ganchillo en el Centro Cultural Rosa Butler.

El viernes, 3 de octubre, las actividades comenzarán en el Parque de Marina de la Bahía con la iniciativa “Árbol amigable + Oca: evento por los derechos de los mayores” (10:30 a 12:00 h.). A las 12:00 horas, el Centro Rosa Butler acogerá la actuación musical ‘Guitarra para nuestros mayores’, a cargo de Adriano Lozano, y por la tarde, de 17:30 a 19:00 horas, se celebrará un espectáculo de talentos.

Las actividades continuarán con talleres y encuentros que combinan formación, cultura y ocio:

Martes, 7 de octubre (17:30 horas): Ejercita la mente.

Miércoles, 8 de octubre (10:30 h.): Encuentro intergeneracional.

Jueves, 9 de octubre (10:30 h.): Taller de artesanía y manualidades.

Viernes, 10 de octubre (10:30 h.): Taller de actividad física y expresión corporal.

Martes, 14 de octubre (17:30 h): Ejercita la mente.

Miércoles, 15 de octubre (10:30 h.): Encuentro intergeneracional.

Jueves, 16 de octubre (10:30 h): Taller de artesanía y manualidades.

Viernes, 17 de octubre (10:30 h.): Taller del uso del móvil.

Martes, 21 de octubre (17:30 h.): Risoterapia y relajación.

Miércoles, 22 de octubre (10:30 h.): Encuentro intergeneracional.

Jueves, 23 de octubre (10:30 h.): Taller de artesanía y manualidades.

Viernes, 24 de octubre (10:30 h.): Caja del tiempo, en el Parque Metropolitano de la Bahía.

Martes, 28 de octubre (17:30 h.): Risoterapia y relajación.

Miércoles, 29 de octubre (12:00 h.): Acto conmemorativo del Día Internacional del Ictus.

De manera paralela, el Centro Cultural Rosa Butler acogerá una exposición entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, en horario de 10:00 a 13:00 horas, y el 3 de octubre de 9:00 a 14:00 horas.

La programación se complementa con actividades de fotografía, pintura, ganchillo, artesanía y teatro, todas ellas dirigidas a fomentar la creatividad, el bienestar físico y emocional, así como el intercambio de experiencias entre generaciones. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Puerto Real pone de manifiesto su apuesta por las personas mayores, reconociendo su papel esencial en la vida social y cultural del municipio y ofreciendo durante todo el mes de octubre espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute compartido.