'Mujeres Pioneras': Homenaje de la UCA y el Ayuntamiento a las primeras catedráticas del Campus de Puerto Real

Puerto Real/La Universidad de Cádiz (UCA) y el Ayuntamiento de Puerto Real se han unido para celebrar un emotivo acto, en el Centro Cultural San José, que se centró en la celebración de un homenaje a las cinco primeras mujeres que alcanzaron el rango de catedráticas en el Campus de Puerto Real. El evento, titulado ‘Pioneras en la UCA’, no solo reconoció sus logros académicos, sino que también resaltó su papel fundamental en la construcción de la identidad de la UCA y como modelos a seguir para las futuras generaciones de científicas.

Este acto se ha realizado tras la colocación de las placas con los nombres de las homenajeadas, figuras clave en sus respectivas áreas de conocimiento, en cinco rotondas de la localidad puertorrealeña, a la que le dan nombre, y que se ubican en la avenida principal del barrio del Río san Pedro. Desde ahora, cinco rotondas en el barrio llevarán los nombres: María Luisa González de Canales García, Elena Blanca Medina Reus, María Luz Gandarias Núñez, María del Pilar Villares Durán y María del Carmen Puerta Vizcaíno.

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, han presidido este acto acompañados de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, Isabel Paredes, y un amplio número de autoridades de la Universidad de Cádiz y de la Corporación Municipal de Puerto Real, representantes de entidades socio-económicas de la localidad y numerosos familiares y amigos de las homenajeadas.

Foto de familia del acto celebrado en el Centro Cultural San José de Puerto Real / DCA

El evento, impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UCA, integrada en el Área y Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y en la Dirección General de Comunicación Estratégica de la UCA, ha contado también con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y se enmarca dentro de la iniciativa ‘Calles de Ciencia’. Esta iniciativa busca dar visibilidad a los investigadores e investigadoras de la Universidad gaditana, especialmente en el espacio público, reconociendo su contribución al avance del conocimiento.

El acto, conducido por la periodista Gema Gómez Anaya, mostró vídeos que destacaban la importancia de la mujer en la ciencia y la trayectoria de las homenajeadas, además de dar paso a la entrega de un obsequio a cada catedrática.

El rector de la UCA, en su discurso, subrayó la importancia de reconocer el trabajo de estas pioneras, destacando sus logros individuales y colectivos ya que “han coordinado grupos de investigación, proyectos nacionales e internacionales, han dirigido decenas de tesis, publicado en revistas de prestigio internacional y, sobre todo, han contribuido a consolidar la gran familia UCA” y que representan "muy bien el trabajo que se lleva a cabo en el Campus de Puerto Real". Asimismo, Mantell también aprovechó la ocasión para destacar la necesidad de seguir trabajando para lograr la igualdad de género en la academia.

Si bien las cifras de estudiantes mujeres en la UCA son alentadoras, con un 56% del total, la representación femenina en puestos de liderazgo aún es baja, con solo un 24% de catedráticas. Por ello, “es fundamental que la Universidad brinde apoyo y oportunidades a las mujeres científicas para que puedan desarrollar todo su potencial”.

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Real ha destacado que “aunque para vosotras eras algo quizás muy sencillo porque hacíais algo que amabais, que eran vuestros estudios, vuestras carreras e ilusión, he de reconocer que es de humilde no reconocer la importancia y esa importancia la tenéis en muchos sectores y para nosotras fue un camino que emprendiste y que nos ayudó a abrir las puertas a todas las que veníamos detrás; así que para mí es un honor estar aquí y dar este nombramiento a las rotondas de nuestra avenida de la barriada de Río San Pedro porque ya era hora”. Aurora Salvador ha agradecido la buena relación que existe entre la Universidad y el consistorio, porque “no hay nada más enriquecedor que nuestra universidad donde está la cuna del conocimiento y de donde nace todo aquello que potencia nuestra idea de que podemos hacer mucho más”.

El homenaje a las primeras catedráticas del Campus de Puerto Real es un paso importante para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, sirviendo como inspiración para las futuras generaciones de científicas y para la construcción de una Universidad más justa e igualitaria. El acto culminó con una fotografía de familia de las homenajeadas junto a las autoridades presentes y una actuación musical.

¿Quiénes son las ‘Mujeres Pionera de la UCA’?

María Luisa González de Canales García (Biología): Con una extensa trayectoria académica e investigadora, la Dra. González de Canales ha dedicado más de 30 años a la docencia en la UCA, impartiendo asignaturas de diversos niveles y participando en la dirección de tesis doctorales. Su investigación, plasmada en numerosos artículos y libros, le ha valido el reconocimiento de la comunidad científica con premios como el Vicent Raspail de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Universidad de Cádiz.

Elena Blanca Medina Reus (Matemática Aplicada): La Dra. Medina Reus, tras doctorarse en Física en la Universidad Complutense de Madrid y realizar una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), se ha destacado por sus investigaciones en modelos integrables aplicados a diversas áreas, desde la dinámica de fluidos hasta la cosmología. Su prolífica carrera incluye la publicación de numerosos artículos en revistas especializadas y la coordinación del Máster Interuniversitario en Matemáticas por la Universidad de Cádiz.

María Luz Gandarias Núñez (Matemática Aplicada): La Dra. Gandarias Núñez, catedrática emérita de la UCA, ha centrado su investigación en los métodos de grupos de transformaciones aplicados a ecuaciones diferenciales. Su trabajo, con aplicaciones en campos como la física, la biología y la ingeniería, se refleja en más de 150 artículos publicados en revistas de alto impacto.

María del Pilar Villares Durán (Física): catedrática emérita de la UCA, la Dra. Villares Durán ha desarrollado su carrera en los Departamentos de Física de la Materia Condensada y Física Aplicada. Su investigación, centrada en las propiedades físicas de sólidos amorfos y en las variaciones del Nivel Medio del Mar, se ha traducido en más de 250 artículos científicos y 400 presentaciones en congresos. Además de su labor investigadora, la Dra. Villares Durán ha dirigido 15 tesis doctorales y ha impartido clases en diversas facultades de la UCA.

María del Carmen Puerta Vizcaíno (Química Inorgánica y Organometálica): La Dra. Puerta Vizcaíno, tras doctorarse en la Universidad de Sevilla y realizar una estancia postdoctoral en Alemania, se incorporó a la UCA en 1983. Su labor investigadora se ha centrado en la Química Inorgánica y Organometálica, área en la que ha impulsado la creación del grupo de Química de Coordinación y Organometálicos. Con más de 150 publicaciones científicas, la Dra. Puerta Vizcaíno es un referente en su campo.