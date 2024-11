Montilla pide abandonar las "posturas extremas" para encontrar una solución para el Puerto Real C.F.

C. P.

Puerto Real/El pasado viernes se celebró un consejo de administración de la Empresa Pública de Suelo y Vivienda, EPSUVI, en el que se informó a los consejeros sobre la situación del Puerto Real CF y la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la entidad. En ella, el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, explicó que “la situación del club es límite” y que “el equipo de gobierno y toda la corporación han mostrado el máximo interés en darle una solución”. Partiendo de ahí, aseguró que se trabaja en buscar la mejor opción posible para el interés público y la entidad privada Puerto Real Club de Fútbol.

Desde el equipo de gobierno local defiende la gestión municipal en un proceso que se inició como “una oportunidad de mejora para todas las partes”. Por un lado, para la ciudad, con la puesta en marcha de un centro comercial que dinamizase la actividad económica-social y la construcción de nuevas viviendas sociales, y también para el club de fútbol. Sin embargo, recordó que la crisis financiera de 2008 y otros condicionantes impidieron el desarrollo urbanístico propuesto, transformando lo que era una ventaja en una serie de circunstancias negativas para todas las partes.

La solución integral, tanto de la situación hipotecaria de EPSUVI como la del club de fútbol, se antojaba como la ideal, pero al mismo tiempo como imposible, tal como quedó demostrado en la pasada legislatura. Recordó Montilla que existió una voluntad política del anterior equipo de gobierno liderado por Elena Amaya, “pero no se pudo formalizar por los propios condicionantes del club, y el presidente no firmó por consejo de sus abogados”.

Tres ello, el actual equipo de gobierno de la Confluencia y Adelante Andalucía, ha dado un primer paso tratando de solucionar el problema por fases, lo que ha supuesto, dejando fuera de la ecuación al Puerto Real Club de Fútbol, eliminar una deuda de más de 38 millones tras la venta de la parcela de Entrevías. Esto, según Montilla, “posibilitará que la empresa municipal EPSUVI pueda reanudar los procesos de construcción y rehabilitación de viviendas, un elemento fundamental para nuestras vidas y con un más que claro consenso de todos por la falta de viviendas para la sociedad en todo el país”. Recuerda Montilla que la situación de la EPSUVI estaba “arrastrando al Ayuntamiento” y “mermando la capacidad de servicios a todos los vecinos y vecinas”.

Así las cosas, el actual escenario en el que se debe trabajar es en dar forma a la segunda fase de esta operación, que posibilite que la situación del club no sea límite y pueda construir su propio futuro. De hecho, como ha transmitido el propio presidente del club, se han mantenido numerosas reuniones para buscar su solución, con la participación de algún inversor, aunque no se han alcanzado acuerdos.

“La realidad que debe conocer la ciudadanía – dice Montilla - es que EPSUVI y el club firmaron diferentes convenios y adendas, con la dificultad de que el último convenio firmado y reconocido por el Ayuntamiento, el del año 2012, ha sido recurrido por el club ante los Tribunales, reclamando éste que no es válido y que se debe volver al del 2010, cuestión que se deberá resolver judicialmente, entre otras cosas porque hay entre ambos convenios diferencias económicas muy significativas”.

Así, Montilla insiste en que el equipo de gobierno quiere alcanzar la mejor solución para todos, que es necesario un acuerdo donde todas las partes abandonen posturas extremas y posibiliten un acuerdo con los condicionantes que cada parte tienen, que no son menores.

Explica el edil de Urbanismo que se le ha ofrecido al club la devolución de su antigua parcela (Sancho Dávila), donde se pueden construir viviendas y zonas comerciales, y la futura construcción de un campo de fútbol municipal en Entrevías.

“No podemos olvidar un importante condicionante: el Ayuntamiento de Puerto Real tiene una economía intervenida y de ninguna manera, como administración pública, puede alejarse del interés general y de la búsqueda de la mejora para el pueblo”, dice el edil. A esto suma que “en todos estos años, la aportación municipal al club ha alcanzado casi los tres millones de euros, en concepto de gastos para la construcción de un campo de fútbol, tal y como se recogía en los diferentes convenios, aun cuando la parcela del Sancho Dávila tenía una carga por la cual la Federación Española de Fútbol podía quedarse con ella, y no es hasta diciembre de 2018 cuando los Tribunales dictaminan que la parcela es propiedad de EPSUVI de pleno derecho”.

El equipo de gobierno dice ser consciente de que el día a día del club no es fácil, y que se hace más difícil todavía por la sentencia del juzgado de lo mercantil número 1 de Cádiz, que ha recurrido el Club, “por la que la entidad deportiva debería abrir el proceso de liquidación y, consecuentemente, pagar las deudas de su concurso de acreedores que suma alrededor de 3,5 millones de euros”.

El cualquier caso, existe Montilla en la voluntad municipal por resolver el asunto, aunque “de ninguna manera, el insulto o la falta de respeto debe ser el camino para alcanzar la solución más cercana, aunque no sea la deseada y el paso del tiempo desespere”. Insiste en que “desde lo público no se puede reconocer algo que está en fase judicial y como consecuencia entrar en procedimiento discordante con el administrador concursal, cuando éste se instaure o se implante”.

Ante todas estas circunstancias, otra vía de solución para el día a día del club podría ser aceptar el pago de las partidas que se aprobaron en el último convenio y que “actualmente no se realizan por no ser aceptadas por el club”, apunta el edil. “Es evidente que se trata de un problema enquistado, desde el 2006, pero no hay que olvidar que la realidad del club, de la empresa municipal y del Ayuntamiento es muy clara, alejarse de la misma es imposibilitar un acuerdo y alcanzar un final triste y duro para todos”, finaliza Montilla.