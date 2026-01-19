Este martes salen a la venta las entradas para la actuación de 'Los humanos' de Martínez Ares en Puerto Real

Mañana martes, 20 de enero, se pondrán a la venta las entradas para asistir a la esperada actuación de la comparsa 'Los humanos', obra del reconocido autor gaditano Antonio Martínez Ares. El espectáculo tendrá lugar el viernes 27 de marzo en el Teatro Principal de Puerto Real, con dos funciones programadas: a las 17:00 y a las 19:30 horas.

'Los humanos' marca el regreso de Martínez Ares al COAC 2026 tras un año de ausencia por problemas de salud, retomando una idea que llevaba “dos años macerando” y que el autor describe como una de sus comparsas “más humanas y más bonitas” hasta la fecha.

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 20 de enero, tanto en taquilla (de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas y el día del evento desde una hora antes de su comienzo), como online a través de www.tickentradas.com.