Llegada de Papa Noel a Puerto Real: cabalgata y horario de visitas a su casa

Puerto Real se prepara para vivir uno de los momentos más esperados de la Navidad. Este jueves, 18 de diciembre, la magia navideña tomará las calles del municipio con la llegada de Papá Noel, que hará su entrada oficial a las 18:30 horas en los jardines del parque El Porvenir, arropado por una animada comitiva formada por las academias de baile de la localidad.

No hará falta viajar miles de kilómetros hasta el Círculo Polar Ártico para encontrarse con el hombre de la barba blanca y el traje rojo. Como cada diciembre, Papá Noel huye por unos días del frío de Laponia para instalarse en Puerto Real, donde tiene su particular casa de vacaciones, situada en la Plaza de Jesús, epicentro de la ilusión infantil durante estas fechas.

Tras su llegada, Santa Claus participará en un desfile festivo que recorrerá las calles Sagasta y De la Plaza, llenando el centro de ritmo, color y alegría, hasta alcanzar su destino final: la Plaza de Jesús. Allí se inaugurará oficialmente la esperada Casa de Papá Noel, un espacio transformado para la ocasión en un pequeño universo de fantasía, donde luces, adornos y música crean una atmósfera única que invita al paseo, a las fotografías y, sobre todo, a soñar.

llegada de Papa Noel a Puerto Real / C. P.

Papá Noel permanecerá en Puerto Real hasta el próximo 20 de diciembre y abrirá las puertas de su casa los días 19 y 20, en horario de 18:00 a 21:00 horas, para recibir a todos los niños y niñas que deseen visitarle, compartir con él sus deseos y vivir un momento inolvidable en plena antesala de la Navidad.

La concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, ha invitado a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de este evento, animando a familias y vecinos a compartir juntos la magia de estas fechas tan especiales. “La Casa de Papá Noel no es solo un punto de visita, sino el corazón de una experiencia que envuelve a toda la ciudad”, subrayan desde la organización.

Con esta iniciativa, Puerto Real vuelve a apostar por una Navidad cercana, participativa y pensada especialmente para los más pequeños, consolidando una tradición que cada año convierte el centro del municipio en un escenario de ilusión, fantasía y convivencia.