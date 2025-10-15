A licitación el contrato para el equipamiento de las playas de Puerto Real para el verano de 2026

El Ayuntamiento de Puerto Real ya ha abierto la licitación para que las empresas puedan optar al equipamiento para playas del verano de 2026. El responsable municipal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha explicado que “en estas ocasiones es mejor tener mucha previsión, para que cuando llegue la temporada, las playas estén dotadas de todo lo necesario para que la ciudadanía las encuentre limpias, seguras y accesibles”.

El plazo de presentación de ofertas dura hasta el 28 de octubre incluido, tal y como reza en el anuncio de licitación, que puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado, y en el que se pueden consultar todos los detalles de este contrato.

El presupuesto global de este contrato asciende a 50.000 euros, si bien se ha optado por la división en lotes en la licitación. A este respecto, Antonio Gil ha razonado esta decisión en la “heterogeneidad de los suministros integrados en el contrato, que hacen recomendable adjudicarlo por partes, dando así oportunidad a más empresas”.

Los lotes y su cuantía, resumidamente, son los siguientes:

Lote 1 (16.500 euros): Dos carpas de sombra.

Lote 2 (29.800 euros): Pasarela modulable, cambiador de madera, 2 pirámides de cuerda y 5 cubrecontenedores de madera.

Lote 3 (2.000 euros): Mástil fibra de vidrio o carbono 6-8 metros.

Lote 4 (270 euros): Megáfono.

Lote 5 (600 euros): 3 neveras y 3 microondas.

Lote 6 (894 euros): mesas plegables, sillas y sombrillas.

Antonio Gil ha puntualizado que “gran parte de este material puede ser utilizado en otras zonas de Puerto Real para realizar actividades de carácter medioambiental cuando no sea temporada de playa, con lo cual obtenemos un beneficio adicional para la ciudadanía”