Juan Antonio Sánchez Richarte recibirá el XXVIII Galardón Ángel Carlier en Puerto Real

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Puerto Real va a conceder este año el XXVIII Galardón Ángel Carlier a Juan Antonio Sánchez Richarte. El galardón es un reconocimiento al compromiso, entrega y trayectoria dentro del mundo cofrade de la localidad, que se entregará el viernes 5 de diciembre, tras la celebración de una eucaristía en la Iglesia Conventual de la Victoria.

Juan Antonio Sánchez Richarte es hermano de la Hermandad de la Soledad, y a lo largo de su vida cofrade ha dejado una huella profunda y ejemplar. Fue Hermano Mayor y miembro de Junta de Gobierno de la Hermandad del Viernes Santo puertorrealeño durante diversos mandatos.

Su espíritu de trabajo y su compromiso constante con la Hermandad, lo han convertido en un referente para distintas generaciones de hermanos. "Juan es, sin duda, uno de esos hombres que engrandecen la vida cofrade desde la humildad, el sacrificio y la fraternidad”, dice la propia Hermandad de la Soledad, en un mensaje de felicitación a Richarte.