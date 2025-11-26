La Asociación Amada de Esperanza estrena nueva local en el Río San Pedro

El pasado domingo se celebró la inauguración del nuevo local social de la Asociación Cultural Amada de Esperanza, ubicado en la calle Proa, en la barriada de Río San Pedro. Tras 15 años de trabajo y compromiso con la vida cultural del barrio, la asociación que actualmente preside Javier Cordero, cuenta por fin con un espacio propio para desarrollar sus actividades.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa, Aurora Salvador, así como de los concejales José Montilla, Antonio Gil y Alfredo Fernández (AxSí), quienes destacaron la importancia de facilitar la labor de las asociaciones y fomentar la participación ciudadana. Para ello, se han articulado todos los mecanismos administrativos necesarios, trabajando de forma coordinada entre distintas áreas municipales como Patrimonio, Participación e Infraestructuras.

La alcaldesa y el presidente de la entidad (ambos en el centro) junto a concejales y miebros de la Asociación / DCA

Además, esta iniciativa ha permitido recuperar un local que se encontraba abandonado y en desuso, integrándolo plenamente en la dinámica del barrio y contribuyendo a su desarrollo social. El equipo municipal ha manifestado su compromiso de seguir trabajando para dotar de recursos, mejorar e integrar la barriada del Río San Pedro en el conjunto del municipio, reforzando así la cohesión y el bienestar vecinal. Desde el Ayuntamiento se felicita a todos los integrantes de la asociación por el esfuerzo realizado en la rehabilitación del espacio y se les anima a continuar desarrollando sus actividades culturales y sociales.

Por su parte, el presidente de la entidad, Javier Cordero, tuvo palabras de agradecimiento a todos los socios y socias colaboradores que hicieron posible las obras de mejoras y adecuación del local, para finalmente darle el uso de dinamización de la barriada.También agradeció a la antología Acordes de Cádiz, que se ofrecieron para amenizar la convivencia y pasar un día marcado en la historia de la asociación.