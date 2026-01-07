José Luis Calero abrirá en el Teatro Principal de Puerto Real la consulta del 'Humorista de Guardia'

Tras el gran éxito cosechado en sus anteriores giras nacionales con ‘Mi gran noche de humor’ y ‘Vivir Así es Morir de Humor’, José Luis Calero vuelve de nuevo a los escenarios con su nuevo espectáculo ‘Humorista de Guardia’.

El espectáculo llega al Teatro Principal de Puerto Real este viernes 9 de enero a las 19:30 horas, y las entradas están a la venta en la www.tickentradas.com y en la taquilla del Teatro.

Con más de 1 millón y medio de seguidores y vídeos que han llegado a alcanzar los 12 millones de visualizaciones, además de ser un rostro habitual en programas de televisión y radio, el humorista andaluz llega a los teatros para contarle al público su alocada y surrealista vida repleta de anécdotas y disparates.

Una vida llena de comedia y de situaciones cotidianas que te hará sentir fielmente reflejado y que te obligará a decir frases como: "eso me ha pasado a mi". Humorista de Guardia, es un espectáculo pensado para que el público abandone sus problemas cotidianos, y que con la pastilla del humor reciban una dosis de felicidad al salir del Teatro.