José Luis Calero abrirá en el Teatro Principal de Puerto Real la consulta del 'Humorista de Guardia'
Tras el éxito de ‘Mi gran noche de humor’ y ‘Vivir Así es Morir de Humor’, el humorista andaluz vuelve a la Villa con su nuevo espectáculo
Tras el gran éxito cosechado en sus anteriores giras nacionales con ‘Mi gran noche de humor’ y ‘Vivir Así es Morir de Humor’, José Luis Calero vuelve de nuevo a los escenarios con su nuevo espectáculo ‘Humorista de Guardia’.
El espectáculo llega al Teatro Principal de Puerto Real este viernes 9 de enero a las 19:30 horas, y las entradas están a la venta en la www.tickentradas.com y en la taquilla del Teatro.
Con más de 1 millón y medio de seguidores y vídeos que han llegado a alcanzar los 12 millones de visualizaciones, además de ser un rostro habitual en programas de televisión y radio, el humorista andaluz llega a los teatros para contarle al público su alocada y surrealista vida repleta de anécdotas y disparates.
Una vida llena de comedia y de situaciones cotidianas que te hará sentir fielmente reflejado y que te obligará a decir frases como: "eso me ha pasado a mi". Humorista de Guardia, es un espectáculo pensado para que el público abandone sus problemas cotidianos, y que con la pastilla del humor reciban una dosis de felicidad al salir del Teatro.
