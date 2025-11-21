Incendio en el Río San Pedro: Segunda noche fuera de casa para las 124 familias afectadas

El incendio en el garaje subterráneo del edificio Miramar en la barriada Río San Pedro ha cambiado la vida a las 124 familias que residen en él. Tras pasar toda la madrugada del jueves en la calle mientras los bomberos actuaban para sofocar las llamas, el día fue para reorganizar sus vidas.

Y es que, aunque la mayoría pudieron volver a entrar en sus viviendas, a excepción de tres bajos que continúan precintados, los pisos no son habitables. Lo dice un informa de la arquitecta municipal, que pone de manifiesto que el edificio no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad, ya que no tiene agua corriente, algunos no tienen luz y hay problemas en la red de saneamientos que impiden usar los baños.

Por lo tanto, las familias pueden acceder a las viviendas, pero no pueden habitarlas. Así las cosas, todos los afectados se reunieron ayer en el Centro Cívico del Río San Pedro, en un encuentro en el que participó la alcaldesa, Aurora Salvador, junto a otros ediles. También la administradora de la finca y Protección Civil, entre otros.

Como era de esperar el nerviosismo de los afectados fue protagonista de un encuentro en el que los vecinos insistieron en que necesitan ayuda y mostraron sus temores a que esta situación se alargue en el tiempo. Eso, en el sentir generalizado, porque en lo personal, detrás de cada familia había una historia propia.

El Ayuntamiento de Puerto Real, que ha activado el Plan de Emergencia Local (Nivel 1) ofreció a aquellos vecinos que no tuviesen alternativas habitacionales con familiares, amigos o conocidos, la posibilidad de realojo en establecimientos hoteleros. Pero la realidad, que la propia alcaldesa puso sobre la mesa, es que Puerto Real no tiene mucha infraestructura hotelera, y la existente está muy alejada de la barriada Río San Pedro.

Eso suponía un problema para muchas familias que la principal pérdida que han tenido ha sido precisamente su medio transporte. En este punto, Protección Civil Puerto Real se ofreció a proporcionar traslados en la medida de sus posibilidades.

Así las cosas, el Ayuntamiento solo logró obtener, al menos para la pasada noche, 50 habitaciones disponibles, mientras que fueron 64 familias las que trasladaron su necesidad de hacer uso de ellas. Por lo tanto, hubo que priorizar a estas dependiendo del perfil de cada familia, con especial atención a mayores y niños.

Para el resto de familias se habilitó el Centro Cívico del barrio, para que pudieran pasar la noche. Allí, gracias a la colaboración de Cruz Roja, se instalaron alrededor de 40 camas. No obstante, solo dos familias acabaron usando esta alternativa, y hubo otras que, pese a los inconvenientes sabidos, decidieron pernoctar en sus viviendas y hacer uso de los aseos y duchas de las instalaciones deportivas del barrio.

Esta tarde se va a celebrar un nuevo encuentro con los vecinos afectados para seguir analizando la situación, informar de las novedades y actuar según se vayan desarrollando los hechos. Lo principal debe ser el arreglo de los saneamientos y suministros para que los vecinos puedan regresar cuanto antes. De momento, el alojamiento hotelero para las familias está garantizado hasta el próximo lunes.