La 'Ilusión' de María Rodríguez Bohórquez gana el concurso del cartel de Navidad en Puerto Real

El jurado del concurso para la elección del cartel anunciador de la Navidad de Puerto Real ha otorgado el primer premio a María Rodríguez Bohórquez por su obra titulada ‘Ilusión’, una creación que la autora dedica a su abuela Antonia, ya fallecida.

En esta edición se han presentado un total de 10 trabajos, valorados por un jurado compuesto por la concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez como presidenta, y Juan Luis Rincón (ilustrador), Antonio Fernández (belenista) y Antonio Alcázar (fotógrafo) como vocales, actuando como secretaria María del Mar Alcedo.

El cartel ganador se dará a conocer públicamente este viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural San José, en un acto en el que también se presentará la programación navideña. La cita contará con la actuación del Coro de Villancicos Ángel Carlier, poniendo el broche musical a la velada.

María Rodríguez Bohórquez, nacida en Cádiz y residente en Puerto Real, es graduada en Psicología por la Universidad de Cádiz y cuenta con tres másteres: Género, Identidades y Ciudadanía, Arte, y Psicología General Sanitaria. Tiene una amplia experiencia en proyectos de ilustración y diseño, así como en atención psicológica clínica, intentando siempre vivir de sus dos grandes pasiones: el arte y la psicología. Para María, formar parte de la Navidad de su pueblo a través del arte es “un tremendo honor”, una oportunidad que refuerza su vínculo con Puerto Real y su compromiso con la cultura local.

Un cartel sin Inteligencia Artificial

Aunque se desconoce la imagen que se ilustrará en el cartel, hay algo que queda claro: no se ha hecho con inteligencia artificial. Puerto Real se unió a otros ayuntamientos que ya han empezado a prohibir su uso y así lo han recogido en las bases del concurso. Este año, se ha prohibido expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial, ni siquiera como complemento o parte del proceso creativo. Para descartar esta posibilidad, las personas que participaron en este concurso han tenido que presentar cinco fotografías de la evolución del proceso creativo, para verificar la autoría humana del diseño. El Ayuntamiento responde así a las peticiones de muchos de los hombres y mujeres artistas que en anteriores ediciones han accedido a la convocatoria.