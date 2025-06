Huelga del metal en Cádiz: cortes intermitentes, cargas policiales y calma tensa en Puerto Real

C. P.

Puerto Real/La primera jornada de huelga del metal ha tenido un amplio seguimiento en Puerto Real, cuyos polígonos industriales (El Trocadero, Río San Pedro y La Cabezuela) han paralizado toda la actividad en las empresas del sector. “Un 100% en las grandes empresas como Navantia y dragados, y un 95% en la industria auxiliar”, según el secretario provincial de UGT Industria en Cádiz, Antonio Montoro.

Aunque la jornada de huelga se ha vivido con una cierta normalidad en Puerto Real, sí que se han producido incidentes, principalmente barricadas de fuego que han interrumpido el tráfico de forma intermitente en distintos puntos, especialmente en los accesos a los polígonos industriales y los puentes que unen Puerto Real y Cádiz: José León de Carranca y de la Constitución de 1812. No obstante, la entrada a Cádiz nunca ha se ha llegado a cortar de forma completa ya existen varios accesos.

Parte del dispositivo policial en la huelga / C. P.

Los momentos más tensos se vivieron cuando poco después de las nueve de la mañana, un grupo de trabajadores, alrededor de medio centenar, salieron del polígono y crearon una barricada en la Autovía CA-36, en el puente que enlaza con el Carranza. Una vía que ya había sido cortada previamente a la altura de Alestis y que empezaba a recuperar el tráfico tras ser limpieza con Mantenimiento de Carreteras.

La llegada de dos furgones de la Policía Nacional, y los primeros disparos al aire, hizo que los trabajadores huyesen a la carrera y acabasen en la vía paralela (CA-35), que enlaza con el Puente de la Constitución de 1812. También ahí acabaron cortando el tráfico tirando piedras y ramas a las que prendieron fuego. Ese corte apenas duro unos minutos porque la Guardia Civil y los operarios de mantenimiento de Carreteras, las retiraron de inmediato y se reanudó la circulación.

Corte de carretera en la CA-36, de acceso al Puente de la Constitución de 1812 / C. P.

Fue en ese momento cuando se produjo la primera carga policial. Los antidisturbios corrieron en los furgones por la CA-36, que separa el polígono de la barriada Río San Pedro, bajo el segundo puente, con la intención de expulsar a los manifestantes de la vía. Dispararon pelotas de goma y los trabajadores respondieron con piedras que impactaron en algunos de los vehículos policiales.

Eso provocó que, tal y como ocurriese hace cuatro años en la última huelga por el convenio colectivo, los trabajadores se refugiasen la barriada Río San Pedro, a través de la Avenida Fermín Salvochea, en cuya vía colocaron contenedores y piedras. Los vecinos de la zona, sabedores de como suelen terminar estos acontecimientos, enseguida salieron a la calle para retirar los coches allí aparcados.

Operarios limpian la carretera de acceso al polígono / C. P.

Afortunadamente,e el enfrentamiento no fue a más, y los servicios de limpieza, con la presencia de la Policía Nacional, pudieron retirar las piedras, señales y todo el material que usaron como combustible en una rotonda clave de la zona, ya que permite el acceso a ambos puentes, así como al polígono Río San Pedro y a la propia barriada.

Mientras tanto, centenares de trabajadores se concentraban a las puertas del polígono Río San Pedro y de La Cabezuela, sin mayores incidentes. Allí los secretarios provinciales de Industria de CC.OO y UGT, realizaron una primera valoración de la convocatoria

Los sindicatos destacan el gran seguimiento de la huelga del metal en Cádiz

Los sindicatos convocantes de la huelga del metal, CCOO y UGT, han destacado este miércoles el amplio seguimiento por parte de los trabajadores de esa primera jornada, que está entre el 95% y 100% en las empresas auxiliares del sector.

"El 95% de la industria no está trabajando. No teníamos duda, aquí ya no hay sindicatos sino trabajadores en lucha", ha manifestado Antonio Montoro (UGT), sobre la respuesta de los trabajadores del sector gaditano, que lamentó que hayan tenido que llegar hasta aquí, "como cada cuatro años desgraciadamente".

"De éxito rotundo" lo ha calificado también Pedro Lloret (CCOO), "con una participación del 100% de todas las empresas auxiliares". "Esperamos que no ocurra ningún incidente y que Femca recapacite y se siente a negociar", añadía.

Montoro criticó que la patronal "nos tomara el pelo ayer", con una propuesta peor que la que teníamos del día anterior, "y no le dio ni siquiera capacidad a la administración para presentar una propuesta intermedia". "Una vergüenza", decía. "Por 2,88 euros al día para aquellas personas que no cobra el tóxico penoso. Nosotros lucharemos por cada céntimo".

Ambos representantes mostraron su disponibilidad para volver a sentarse "a cualquier hora" con la patronal.