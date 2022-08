La huelga de la Ayuda a Domicilio arranca mañana con el apoyo del 30% de la plantilla

El SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía) no ha logrado evitar la huelga del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Puerto Real. Las partes implicadas (trabajadoras, Ayuntamiento y empresa concesionaria) no lograron este miércoles alcanzar un acuerdo y la huelga indefinida comenzará en unas horas. A las doce de la noche de este jueves la huelga se activa y solo se cubrirán los servicios mínimos establecidos.

Uno de los principales motivos por los que no se ha logrado un acuerdo ha sido por la diversidad de opiniones que existen entre las propias representantes de las trabajadoras. Algo que se evidencia con el bajo respaldo que finalmente tendrá la huelga. De las 116 trabajadoras que forman parte de la plantilla, solo han mostrado su intención de secundar la huelga unas 35, por lo que apenas el 30% de la plantilla apoya la decisión.

El resto del personal continuará con su jornada laboral cumpliendo los servicios mínimos que la delegación de Empleo y Trabajo Autónomo publicó este martes en el BOJA. Estos establecen que los servicios que se prestan a personas en situación de gran dependencia y dependencia severa, se mantendrán el 60% de los servicios que se prestan en situación de normalidad. Por su parte, la atención a personas en situación de dependencia moderada, los servicios se reducen al 40%.

En cualquier caso, todos los usuarios, que suman un total de 334, recibirán atención, aunque dependiendo de cada caso, se reducirá el número de horas en la ayuda que tienen establecida y las labores que se ejercen encada domicilio. El decreto de los servicios mínimos es claro en este sentido: “Debe quedar, en todo caso, garantizado el aseo personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales siempre”.

Hay que recordar que la principal reclamación de las trabajadoras era la reducción de la jornada laboral de 39 horas a 35 horas semanales, y el principal problema radica en el precio de la hora que el Ayuntamiento de Puerto Real recibe por este servicio.

Desde el 1 de marzo de 2021, en Andalucía se aplica el aumento del 12,31% del precio/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este incremento, que se produce después de mantenerse congelado en 13 euros desde el año 2007, supone que el coste de la hora queda fijado en 14,6 euros. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Puerto Real se sigue cobrando el precio antiguo (12,99 euros/hora) tal y como se refleja en el contrato firmado antes de la subida.

Este desfase tendrá solución una vez que se licite el nuevo contrato para la gestión del servicio, que implicará el aumento del precio de la hora, y que se espera entre en vigor entre el próximo diciembre o enero. Además, el Ayuntamiento de Puerto Real se ha comprometido a estudiar las opciones de financiación para “compensar económicamente” y que la reducción de la jornada laboral a 35 horas sea posible para la plantilla y viable para la empresa, siempre que se cuente con el aval de los informes previos que se precisan en una operación como esta.

No obstante, según la portavoz de las trabajadoras, en el SERCLA se ha exigido que esa reducción horaria se produzca de inmediato, porque llevan ya muchos meses con estas demandas sobre la mesa y están cansadas de promesas.

Así las cosas, la huelga indefinida arranca este jueves. Sobre este asunto, la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha lamentado que finalmente las trabajadores y la empresa no hayan alcanzado un acuerdo que frenase una huelga en la que se van a ver afectados decenas de usuarios de un servicio que es especialmente sensible. No obstante, dijo respetar el derecho a huelga de la plantilla y confía en que los servicios mínimos que se han establecido cubran las necesidades básicas de los usuarios.

“Nos gustaría que las trabajadores y la empresa llegasen a un acuerdo lo antes posible, pero somos conscientes de que, tanto las peticiones que se realizan como las soluciones que se plantean, no son de aplicación inmediata, por lo que apelamos a la buena voluntad de las partes para evitar que el conflicto se alargue en el tiempo y los usuarios, que ya viven una situación muy complicada, acaben pagando las consecuencias.

Amaya también ha recordado que el pleno municipal acordó la creación de una comisión para el estudio de la gestión de la ayuda a domicilio compuesta por miembros de la Corporación local y por personal técnico de las distintas áreas afectadas. El objetivo es elaborar una memoria justificativa que determine la modalidad de gestión que garantice una mayor sostenibilidad y eficiencia del citado servicio.