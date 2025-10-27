El Hospital de Puerto Real desmiente a SATSE y asegura que las ratios de enfermería son como las de cualquier hospital del entorno

El Hospital Universitario de Puerto Real ha respondido a las críticas lanzadas por el Sindicato de Enfermería SATSE, que asegura que “una sola profesional puede llegar a atender hasta 18 pacientes durante el turno de noche, muchos de ellos con patologías graves y necesidades complejas de vigilancia, medicación y cuidados especializados”.

Sobre esto, el Hospital Universitario de Puerto Real asegura que en el centro “se mantienen ratios de enfermería equiparables a los de cualquier hospital de nuestro entorno, ajustados a la tipología y complejidad de los pacientes atendidos”. Además, incide en que “en los turnos nocturnos, donde la carga asistencial disminuye, la ratio mantiene siempre los estándares de calidad y seguridad asistencial”.

El Hospital también dice que “no se corresponde con la realidad”, que no se sustituyan los permisos, bajas, vacaciones y reducciones de jornada. “Las ausencias del personal se cubren mediante contrataciones específicas o a través del equipo de retenes disponible en el centro, precisamente destinado a garantizar la continuidad asistencial”, aseguran fuentes del Hospital de Puerto Real.

Para la tranquilidad de los usuarios, desde el centro hospitalario manifiestan que “se asegura en todo momento la operatividad de los servicios, preservando la calidad y la seguridad de la atención al paciente, que constituyen las principales prioridades de la gerencia y el equipo de profesionales”.