Hospital de Puerto Real: hasta 18 pacientes por enfermera en el turno de noche

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado la “grave situación” que viven las enfermeras y enfermeros del Hospital Universitario de Puerto Real, donde “una sola profesional puede llegar a atender hasta 18 pacientes durante el turno de noche, muchos de ellos con patologías graves y necesidades complejas de vigilancia, medicación y cuidados especializados”, aseguran.

Esta realidad, que según el sindicato se repite a diario en distintas unidades del centro, refleja la “falta de planificación” y la “ausencia total de ratios seguras enfermera/paciente”, un problema “estructural” que el Sindicato viene denunciando desde hace años sin que la Administración adopte medidas efectivas.

Desde SATSE Cádiz se subraya que el personal de Enfermería sufre una sobrecarga laboral insoportable, derivada de la no sustitución de permisos, bajas, vacaciones y reducciones de jornada, lo que obliga a las enfermeras a asumir cargas de trabajo imposibles.

“La situación se agrava por la falta de contratación y el déficit crónico de profesionales, lo que compromete gravemente tanto la seguridad del paciente como la salud física y mental de los trabajadores”, aseveran. El sindicato denuncia que el personal está agotado, ya que la presión asistencial es continua y no hay refuerzos. “La Administración mira hacia otro lado mientras las enfermeras hacen lo imposible. No pueden más” sentencia SATSE

Por todo ello, el Sindicato de Enfermería exige a la Dirección del centro que se sustituya la totalidad de ausencias de los profesionales, así como las reducciones de jornada, para garantizar una asistencia segura y de calidad a la población.