La Hermandad de la Vera Cruz de Puerto Real celebrará su verbena el 12 de octubre

La Hermandad de la Vera-Cruz de Puerto Real se encuentra inmersa en los preparativos de la tradicional Verbena Benéfica, que durante los últimos años se ha celebrado en verano, pero que por diversas circunstancias se aplazó a la temporada de otoño. En esta ocasión, tendrá lugar el domingo 12 de octubre, Fiesta de la Hispanidad, en la Plaza Pedro Álvarez Hidalgo, aprovechando que el lunes 13 de octubre es festivo.

La novedad este año es que las actividades comenzarán sobre las 17:30 horas y, entre ellas, se realizará un taller de dibujos con acuarelas y otras técnicas para disfrute de los más pequeños, siendo coordinado por la Asociación Artístico Cultural La Garabata. Entre todos los participantes se sortearán diversos regalos. Se servirá chocolate con churros a precios populares.

Sobre las 20:00 horas, comenzará el resto del espectáculo, en el que participarán: El grupo musical Bahía Azul de Fernando Carmona. La chirigota de Toté ‘Qué de gente muere por Cai’, el grupo flamenco Al Compás, la academia de baile de María Pozo y la escuela de flamenco de María Poquet. El humor, como es tradicional, lo pondrá el ingenio y la gracia del Gran Pipo.

La Hermandad pondrá a disposición de los asistentes un servicio de barra de bar, con degustación de aperitivos a precios económicos. Los beneficios obtenidos en esta barra irán destinados a las obras sociales de la Hermandad. La Hermandad de la Vera-Cruz, organizadora de este evento, cuenta con la colaboración de la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real, Diputación Provincial de Cádiz y con el patrocinio de diversas empresas de la localidad.

La corporación cofrade espera la buena respuesta y acogida que siempre ofrecen todos los puertorrealeños a los que invitan a que pasen una gran tarde noche de otoño y al mismo tiempo colaboren con una causa benéfica.