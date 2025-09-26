La Hermandad de la Soledad de Puerto Real entrega a la Residencia Vedruna la recaudación de su velada benéfica

El hermano mayor de la Hermandad de la Soledad de Puerto Real, Juan Luis Boy Gaviño, acompañado por varios miembros de la Junta de Gobierno, se han desplazado hasta la Residencia de Mayores Joaquina de Vedruna para hacer entrega de lo recaudado en la XXXVIII Velada Benéfica celebrada semanas atrás. Gracias a la generosidad del pueblo de Puerto Real, a la participación de hermanos, devotos, comercios, entidades y colectivos que se volcaron en esta causa, se logró recaudar la cantidad de 2.800 euros, destinados íntegramente a la Residencia de Mayores Joaquina de Vedruna.

Durante el acto de entrega se vivieron momentos entrañables junto a los residentes y al personal del centro, compartiendo la satisfacción de comprobar cómo la solidaridad y el esfuerzo conjunto se transforman en ayuda concreta para quienes más lo necesitan.

Desde la Hermandad de la Soledad han querido reiterar su profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible esta nueva edición de la Velada: a quienes colaboraron con su tiempo y trabajo, a quienes aportaron premios y donativos para la tómbola, a los artistas y grupos que actuaron desinteresadamente y, de manera especial, al Ayuntamiento de Puerto Real, a la Diputación de Cádiz y a la Peña Ribera del Mar por su apoyo constante.

"Gestos como este nos recuerdan que la fe se hace vida cuando se convierte en caridad y fraternidad. Que el Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad bendigan a todos los que han hecho posible que este año, una vez más, la Velada haya sido un auténtico testimonio de solidaridad", dice la Hermandad.