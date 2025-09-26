FEGADI repara la cubierta de su centro de día en Puerto Real gracias al apoyo de Fundación “la Caixa”

Fegadi Cocemfe, como entidad social que defiende los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Cádiz, y Caixa Bank, han celebrado el acto de firma de la aportación realizada mediante la cual se ha podido llevar a cabo la reparación de la cubierta de su Centro de Día Ocupacional en Puerto Real. La ayuda recibida de la Fundación “la Caixa”, canalizada a través de CaixaBank en el programa Incorpora, permite esta actuación tan necesaria para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas usuarias y profesionales del centro, mejorando de forma directa las condiciones en las que se desarrollan las actividades diarias.

Desde Fegadi Cocemfe han expresado su más sincero agradecimiento a Fundación “la Caixa” y a CaixaBank, por su compromiso con la inclusión social y el apoyo constante a proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El programa Incorpora de la Fundación "la Caixa" se centra en la inserción laboral de personas vulnerables. Este año, ha facilitado 42.555 contrataciones gracias a la colaboración de más de 16.000 empresas comprometidas con el cambio. El programa promueve el empleo como motor para el desarrollo personal y profesional, ayudando a quienes están en riesgo de exclusión social a acceder a un empleo. Además, Incorpora ofrece formación y asesoramiento para aquellos que desean emprender su propio negocio