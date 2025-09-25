Fernández (PP): “No se puede pedir más dinero a los vecinos cuando Puerto Real está más sucio que nunca”

El Presidente del Partido Popular de Puerto Real y concejal en la oposición, Vicente Fernández, ha mostrado su rotundo rechazo a la subida de las tasas de agua y basura planteada por el equipo de gobierno, asegurando que “es inaceptable exigir más esfuerzo económico a los vecinos cuando la ciudad se encuentra en un estado lamentable por la ineficacia de la empresa pública GEN”.

Para el concejal, "la suciedad de la ciudad y el deficiente servicio que presta la empresa pública es palpable”. Dibuja un escenario en el municipio con "calles sin limpiar, contenedores rebosando, basura acumulada en diferentes puntos y un servicio que no responde a las necesidades actuales de Puerto Real". Esa es, a su juicio, "la realidad cotidiana de los vecinos, que pagan por un servicio que no reciben en condiciones dignas”.

Al igual que el PSOE, el PP tampoco se ha manifestado en el pleno, pero al término de este sí que ha emitido un comunicado de prensa, donde ha sido crítico con la intención del gobierno local de modificar las ordenanzas, incluyendo una subida del recibo tanto del agua como de la gestión de los residuos. "Los vecinos de Puerto Real no quieren excusas. Quieren una ciudad limpia y no están dispuestos a aceptar que se les suban las tasas de agua y basura cuando la ciudad está llena de mierda". Y una vez más, el PP señala al "mal funcionamiento" de la empresa público municipal Grupo Energético (GEN). "Una empresa que acumula pérdidas no puede justificarse pidiendo ahora más dinero a los bolsillos de los ciudadanos”, dice el edil.

Fernández también ha denunciado la falta de autocrítica del equipo de gobierno y ha instado a sus responsables a asumir decisiones firmes dentro del Consejo de Administración del GEN. “Si de verdad reconocen que existe una mala gestión, el primer paso no puede ser subir los impuestos, sino tomar decisiones contundentes", ha afirmado.

El portavoz del PP ha concluido reclamando un cambio de rumbo en la gestión de la limpieza y el saneamiento en Puerto Real. "Se están riendo de los puertorrealeños. Nuestro pueblo merece un servicio de limpieza eficiente, transparente y acorde con el dinero que pagan sus vecinos. Y hasta que no se garantice eso, cualquier subida de tasas será injusta y absolutamente inaceptable”.