La familia de Paco González recoge firmas para mejorar la accesibilidad de la calle Malagueña de Puerto Real

Puerto Real/La familia del puertorrealeño Paco González no se rinde. La lucha que emprendieron hace ya más de un año para exigir soluciones a los problemas de movilidad que arrastra la calle Malagueña del municipio no ha dado hasta el momento resultados, por lo que siguen reclamando una respuesta del Ayuntamiento, que no llega.

Después de las continuas peticiones que el hermano de Paco, Manuel González, ha realizado en el pleno municipal, y tras realizar una concentración en la Plaza de Jesús, se pide ahora ayuda ciudadana. “Esto lo tienen que solucionar ya y quiero que la alcaldesa vea que el pueblo está de nuestro lado”, dice Manuel González que ha emprendido una campaña de recogida de firmas. Son muchos los establecimientos de la ciudad que disponen del documento para que los vecinos formen, y él mismo se instala a diario en distintos puntos de la ciudad para pedir el apoyo vecinal. “Ya llevamos cerca de 14.000 firmas y vamos a seguir”, asegura Manuel.

Pero el problema, según el Ayuntamiento, tiene difícil solución. Hasta el momento, los informes técnicos del Consistorio ven “inviables” o “no recomendables” las soluciones planteadas y se siguen buscando otras alternativas. La oposición también se ha ofrecido para realizar una mesa técnica conjunta en la que, entre todos, encontrar la solución, aunque tampoco se ha creado esa mesa.

Manuel recuerda que ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz, a la Unión Europea e incluso ha mandado una carta al Rey de España. “Yo no me voy a quedar quieto porque los días pasan y mi hermano sigue encontrándose una escalera en la vía pública cuando intenta salir de su casa, en la que vive atrapado”, insiste Manuel.

Sobre el tema, Manuel recuerda que en el pleno ordinario del mes de julio se aprobó una moción, presentada por Andalucía por Sí, en la que se proponía que el Ayuntamiento respondiese a las demandas de la familia González incluyendo la mejora de la accesibilidad de la calle Malagueña en los proyectos que se van a financiar con cargo al Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación de Cádiz, el ‘Plan Cádiz en Marcha’, por el que el municipio recibirá 890.000 euros. Aunque el responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento ya adelantó que “la moción llegaba tarde porque los proyectos de ese plan ya estaban comprometidos y presentados para el arreglo de los parques infantiles y eliminación de barreras en la calle Soledad”, el pleno aprobó la propuesta con los votos a favor de toda la oposición.