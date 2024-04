La calle Malagueña de Puerto Real sigue sin solución: "Estáis jugando con la salud de mi hermano"

“Ya estoy harto y aquí no se soluciona nada”. La desesperación de la familia de Paco González, el vecino de Puerto Real que vive atrapado en su casa de la Calle Malagueña por la falta de accesibilidad de esta, volvía ayer al salón de plenos. Primero con una gran pancarta en la que se podía leer: “Alcaldesa. Solución ya para Paco González y la accesibilidad de la calle Malagueña”. Luego fue su hermano Manuel quien tomaba la palabra muy emocionado y nervioso, visibilizando el hartazgo de la familia.

“Lo único que pido es saber cuándo se va a arreglar el problema. Me llamáis para tonterías, para decir que se va a hacer de una forma u otra pero no me decís cuándo”, dijo Manuel. Antes de que arrancase el pleno de este lunes, tomó la palabra para recriminar al equipo de Gobierno que los problemas de movilidad de su hermano se siguen alargando. “Estáis jugando con la salud de mi hermano, y con la mía porque me voy a poner en huelga de hambre, pero no en la iglesia, aquí, en el Ayuntamiento”, dijo enfadado.

La respuesta, que no terminó de convencer a Manuel porque no obtuvo la fecha que buscaba, la dio el concejal de urbanismo, José Antonio Montilla. El edil explicó que se había descartado, “a petición de la propia familia”, la instalación de un salvaescaleras, porque “temían que se quedase sin mantenimiento y acabase generando de nuevo el mismo problema”.

Así, explicó que ahora se redacta el proyecto para crear una rampa que se construirá paralela a la escalera, desde el acceso de la vivienda de Paco González y otros vecinos, hasta la calle Amargura, por la zona donde ahora hay un espacio ajardinado. “Espero que este mes esté el proyecto terminado, y lograr la dotación presupuestara, que será de alrededor de 60.000 euros, para poder licitarla”, dijo Montilla.

Manuel González recordó además durante la sesión que también ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, y que no va a desistir en la lucha que lleva arrastrando ya casi un año.