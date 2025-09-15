Una escuela deportiva de Puerto Real denuncia "preferencias" del Ayuntamiento en el reparto de instalaciones

El CD Escuela Cadista – Puerto Real ha mostrado públicamente su malestar por la asignación de horarios en las instalaciones deportivas municipales de la Villa, denunciando que el Ayuntamiento “establece niños y niñas preferentes”. Y eso, según la nueva escuela deportiva, “supone un trato desigual entre los menores que practican fútbol base en la localidad”.

El Club asegura que el reparto de horas en los campos ‘Virgen del Carmen’ y ‘Paco Gallego’ “refleja una clara desigualdad de derechos y oportunidades”, obligando a muchas familias a desplazarse hasta el Río San Pedro para que sus hijos puedan entrenar.

“Son familias que pagan los mismos impuestos que las demás. Padres y madres trabajadores que ven complicada la logística, y abuelos y abuelas que en muchos casos asumen el transporte. Para ellos es imposible trasladarse hasta allí, lo que limita de manera injusta la elección del club en el que sus hijos pueden jugar”, señalan desde la entidad.

Desde el CD Escuela Cadista – Puerto Real recuerdan que, desde su fundación, “se ha intentado de todo para frenar nuestro crecimiento: desde la difusión de bulos hasta maniobras para limitar nuestras posibilidades”. Ahora, apuntan a que la falta de horas en los campos principales supone “un nuevo intento de obstaculizar su desarrollo”.

En un comunicado, el Club insiste en que “no se trata de escudos ni de colores, sino de niños y niñas, de padres y madres, de igualdad de derechos”. Adelantan que no van a permitir que “se nos menosprecie ni que se prive a nuestros jugadores de las mismas oportunidades que al resto. Lo único que se está fomentando es un monopolio deportivo en el pueblo, simplemente por ser más antiguos”, concluyen.

Apoyo del Partido Popular

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha mantenido una reunión con el presidente del CD Escuela Cadista, Francisco Javier Boullosa, para conocer de primera mano la problemática que sufren las familias del club en relación con el uso de las instalaciones deportivas municipales.

Fernández ha mostrado su “apoyo absoluto” al club y ha subrayado que “en Puerto Real ningún niño puede ser de primera o de segunda. Todos merecen las mismas oportunidades para practicar deporte en igualdad de condiciones”.

Durante el encuentro, el portavoz popular trasladó varias propuestas para “acabar con esta situación de desigualdad”. La principal es, a juicio del Popular, garantizar un reparto equitativo y transparente de los horarios en las instalaciones municipales, y escuchar a todos los clubes por igual, sin discriminación ni preferencias.

Propone Fernández crear un canal de diálogo estable entre Ayuntamiento, clubes y familias, para que las decisiones deportivas se tomen desde el consenso.

“El deporte base es educación, convivencia y futuro. No podemos permitir que se margine a un club ni que se castigue a familias que pagan sus impuestos como todos los demás”, afirmó Fernández, quien aseguró que llevará esta reivindicación al pleno municipal y a los órganos de debate del Ayuntamiento.