Escolares de Puerto Real descubren la sostenibilidad marina y la acuicultura de la mano de la UCA

Más de 300 alumnos y alumnas del CEPR Arquitecto Leoz, de Puerto Real, participaron a final del pasado curso escolar en unas jornadas de divulgación científica organizadas por investigadores del departamento de Biología de la Universidad de Cádiz. Esta iniciativa, centrada en la sostenibilidad marina y en el papel clave de la acuicultura como alternativa alimentaria, ha contado con el respaldo del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la UCA, a través de las ayudas concedidas a acciones de divulgación científica.

Durante dos semanas, el centro educativo acogió una intensa actividad didáctica liderada por la investigadora Verónica de las Heras, en colaboración con el grupo de Fisiología de la Alimentación y el Bienestar en Acuicultura. A través de talleres diseñados para el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, los escolares se acercaron de forma participativa al mundo de la ciencia marina. Las sesiones permitieron introducir conceptos esenciales como la sobrepesca, el cuidado de los ecosistemas oceánicos y el papel estratégico de la acuicultura en un modelo de alimentación sostenible y responsable.

La experiencia incluyó actividades prácticas adaptadas a la edad del alumnado, desde la elaboración de pienso sostenible para peces hasta simulaciones de muestreo en acuicultura, pasando por dinámicas que permitieron reflexionar sobre el equilibrio necesario en la explotación de los recursos marinos. Una de las claves del enfoque pedagógico fue el uso del concepto conocido como “la tragedia de los comunes”, que sirvió para ilustrar los desafíos colectivos en la gestión ambiental.

Talleres de Acuicultura para escolares / UCA

Además de todo ello, las jornadas contribuyeron a visibilizar un sector como el de la acuicultura, aún poco conocido en el ámbito escolar, y a generar una primera toma de contacto con la investigación científica entre los más jóvenes.

Esta acción se integra en el marco del proyecto ‘AquaBaby: aprendiendo a ser consumidores acuícolas’, vinculado al Proyecto CNS2022-135206 (ProNutVin), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea mediante fondos NextGenerationEU/PRTR. La actividad contó también con la colaboración del ICMAN-CSIC, así como con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).

La UCA, a través de este tipo de acciones, continúa afianzando su compromiso con la divulgación del conocimiento y con el impulso de una cultura científica abierta, inclusiva y conectada con la sociedad. Cabe destacar que el grupo de investigación implicado ha sido recientemente galardonado con el primer premio de Divulgación Científica de la Universidad de Cádiz en la categoría ‘INspira’, un reconocimiento al impacto social de su labor y a su capacidad para despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.