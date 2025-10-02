Encierro de la comunidad educativa del IES Manuel de Falla de Puerto Real en solidaridad con Palestina

La comunidad educativa del IES Manuel de Falla de Puerto Real protagonizó en la madrugada de este jueves un encierro y una vigilia en el centro educativo, en solidaridad con la población de Gaza y la causa palestina, como apoyo rotundo a la acción de la Flotilla Global Sumud y como rechazo rotundo al genocidio israelí.

Durante el encierro se estuvo monitoreando a la flotilla en streaming, se leyeron los nombres de los niños y niñas menores de un año que han sido asesinados por Israel durante el genocidio y se prepararon acciones para la mañana de hoy en el centro y el municipio, previos a la manifestación de la huelga estudiantil de hoy 2 de octubre que el alumnado del centro secunda.

El centro ha secundado en sus distintos órganos la Declaración de Marea Palestina, una plataforma educativa creada a nivel estatal para luchar contra el genocidio y que comienza con las palabras “No es normal comenzar este curso con normalidad”.

Dicha plataforma educativa, que agrupa a alumnado, profesorados, personal del administración y servicios y familias, se plantea como objetivo “promover acciones en apoyo de la población de Palestina y sus derechos, y denunciar la ocupación ilegal y el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza”. Además, desde el IES Manuel de Falla han querido expresar su solidaridad y admiración por la tripulación de la Flotilla Global Sumud “que se dirige a Gaza para romper el asedio ilegal de sus fronteras y tratar de llevar ayuda humanitaria, condenando así mismo cualquier ataque que pueda sufrir la flotilla por parte del Estado de Israel”.

“La paz, la no violencia y los derechos humanos son contenidos curriculares trasversales obligatorios recogidos por la legislación educativa, y estos contenidos no son lugares comunes ni palabras vacías, cuando está ocurriendo la barbarie en Gaza la sociedad y, en concreto, la Escuela Pública, tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar el genocidio y evitar que se repitan estas prácticas que mandan la legalidad internacional y el sentido mismo de la humanidad al basurero de la historia”, dice la comunidad educativa del centro en un comunicado