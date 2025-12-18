La edil de VOX Puerto Real cree que entre los inquilinos de las viviendas sociales hay "mucho caradura que vive del cuento"

El pleno del Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado este jueves, con el único respaldo del equipo de gobierno local (Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía) una modificación del presupuesto para comprar un edificio a la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI), con la que se le inyectará liquidez para hacer frente a deudas hipotecarias. Una operación que permitirá a la EPSUVI frenar procesos judiciales e incluso la subasta de un edificio de vivienda pública que dejaría a sus inquilinos, familias vulnerables de la ciudad, en una situación complicada.

“Lo que voy a decir no es popular, pero no hemos venido a engañar a nadie ni a quedar bien con ciertos sectores. Lo aviso por si alguien quiere abandonar el salón de plenos como otras veces”, dijo la edil de VOX en Puerto Real, Milagros Gómez, nada más comenzar su intervención durante el debate de la propuesta. La concejala, la única representante de la oposición que votó en contra de la moción (el resto se abstuvo), hizo referencia a que “probablemente, Puerto Real tenga el mayor parque de vivienda pública del entorno, pero no se ha gestionado bien”.

Criticó la operación que se planteaba, que resumió en que "se va a inyectar dinero a la EPSUVI comprándole un edificio para, literalmente, regalárselo de nuevo. Y todo por no proceder al alzamiento de inquilinos que deben alquiler", dijo.

Hizo referencia a la alta morosidad de los inquilinos, que es lo que, según el concejal de Hacienda, imposibilitaba a la EPSUVI hacer frente al pago de la hipoteca, poniendo de manifiesto que “hay familias que en 2024 debían cantidades que alcanzaban los 11.000, 18.000 y hasta 30.000 euros. Eso indica que se viene arrastrando desde muy atrás sin que se haga nada al respecto”, dijo Milagros Gómez.

A juicio de la concejala de VOX, hay personas que tienen deudas menores que son entendibles y que se pueden gestionar ofreciendo alternativas, pero “otras no pagan el alquiler ni tienen intención de hacerlo, cuando son precios casi simbólicos y adaptados a sus posibilidades: desde cincuenta euros mensuales”.

La edil, que volvió a cuestionar la utilidad de la EPSUVI y propuso su disolución, se refirió a esas viviendas como “ocupadas”. “Sería populista decir que apoyamos a los vecinos y que no queremos a nadie en la calle, pero hay casos vergonzosos. Tenemos a caraduras utilizando las viviendas públicas y riéndose de las más de 400 familias que esperan una vivienda y sí tienen la intención de pagar”. Por ello, propuso al Ayuntamiento, entre otras medidas, que se iniciasen "alzamientos masivos a todos aquellos inquilinos que tienen más de 5.000 euros de deuda". La concejala advirtió que, de no ser así, "la deuda de EPSUVI seguirá creciendo, y en unos años volveremos a coger otro millón de euros del bolsillo de los puertorrealeños para mantener a gente que vive del cuento".

Lorena Díaz: "Es una falta de respeto"

Ante estas afirmaciones, la concejala de Derechos Sociales, Lorena Díaz, acusó a Milagros Gómez de faltar el respeto a las familias. “Son más de 30 familias que si ocupan esas viviendas es porque están en una situación de vulnerabilidad. No vamos a consentir echarlas a la calle o mandarlas a un albergue, como propuso usted al inicio de la legislatura”, dijo Lorena Gómez.

La edil matizó que la situación de cada familia residente se revisa de forma continua y s etrabaja con ellas, pero que hay situaciones muy extremas en la que incluso tienen necesidades para sus necesidades más básicas . “Deben elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a sus hijos, y yo creo que la decisión está muy clara”.

A la respuesta se sumó también la alcaldesa, Aurora Salvador. “El mayor caradura que yo he conocido es el presidente de su partido, Santiago Abascal, que con la edad que tiene sigue viviendo de la administración pública”. Tras ello, animó a la concejala de VOX a que hiciese un voluntariado en Servicios Sociales, “que seguro le acercará a una realidad, que está claro que desconoce”.