El Ayuntamiento de Puerto Real sale al rescate de EPSUVI: le compra un edificio para inyectarle liquidez

El pleno del Ayuntamiento de Puerto Real ha aprobado este este jueves, con el único respaldo del equipo de gobierno local (Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía) una modificación del presupuesto para comprar un edificio a la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI), con la que se le inyectará liquidez para hacer frente a deudas hipotecarias.

Según explicó el edil de Hacienda, José Alfaro, la EPSUVI mantiene actualmente cuatro deudas hipotecarias, y tres de ellas no están siendo atendidas. Señaló como motivo de los imagos el “alto nivel de morosidad por parte de los usuarios de las viviendas en alquiler de la EPSUVI”, que provoca que la recaudación de la empresa pública solo permita afrontar el pago de una de las cuatro hipotecas.

Esa situación de impagos a una entidad bancaria y a un fondo de inversión con el que se mantienen dos hipotecas, ha provocado procedimientos judiciales que, en uno de los casos, ha desembocado en la apertura de un proceso de subasta. “Corremos el riesgo de que un tercero vaya a la subasta, adquiera el edificio objeto de la hipoteca, y no solo se pierda el patrimonio de la EPSUVI sino que pretenda subir los alquileres o iniciar desahucios de los vecinos que residen en él, que hay que recordar que son familias vulnerables”, apuntó Alfaro.

El edil de Hacienda adelantó la existencia de “acuerdos verbales” con las entidades bancarias, en los que se comprometen a finalizar el procedimiento judicial previo pago de 600.000 euros para hacer frente a dos hipotecas pendientes con el fondo de inversión, y otros 350.000 euros con el mismo objetivo a la entidad bancaria.

José Alfaro especificó que ese millón de euros saldría de la cantidad que se había destinado a una serie de proyectos con cargo al aumento de la PIE, que finalmente no se van a poder llevar a cabo porque debían de estar finalizado antes de que acabe el año y no se podrán hacer, entre otras cosas, porque hemos estado en las últimas semanas sin Intervención Municipal”.

Durante la sesión no se especificó qué edificio es el que se va a adquirir a la empresa pública, existiendo incluso la posibilidad de que no sea uno en concreto sino un porcentaje de varios de ellos.