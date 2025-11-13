Economato Social de Puerto Real: un año de solidaridad y respeto

Se trata de un espacio donde las personas beneficiarias han podido adquirir alimentos y productos esenciales a precios accesibles y con la libertad de elegir lo que realmente necesitan

El economato se ubica en las instalaciones de Garum en la calle La Palma
El economato se ubica en las instalaciones de Garum en la calle La Palma
C.P.

Puerto Real, 13 de noviembre 2025 - 06:01

En el marco del Proyecto GARUM de Solidaridad y Garantía Alimentaria, se puso en marcha en diciembre de 2024 el Economato Social de Puerto Real, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a alimentos y productos básicos para familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo la dignidad, la autonomía y la sostenibilidad.

El Economato Social, a punto de cumplir un año, se presenta como un espacio solidario y respetuoso, donde las personas beneficiarias han podido adquirir alimentos y productos esenciales a precios accesibles y con la libertad de elegir lo que realmente necesitan, en un entorno similar al de un supermercado tradicional.

“Queremos ofrecer mucho más que alimentos: queremos ofrecer dignidad, respeto y oportunidades. Cada familia tiene derecho a elegir y a sentirse acompañada, no señalada”, destacan desde la coordinación del proyecto.

Un modelo sostenible y colaborativo

El economato trabaja en colaboración con empresas, supermercados y productores locales para reducir el desperdicio alimentario, reaprovechando excedentes y productos próximos a su fecha de caducidad. Asimismo, cuenta con el apoyo de trabajadores sociales y entidades públicas, que ayudan a identificar a las familias beneficiarias y canalizan recursos complementarios.

Economato Social en Puerto Real
Economato Social en Puerto Real

El proceso de funcionamiento es transparente y eficiente. Consiste en la recepción de productos donados o comprados a través de colaboradores, la gestión e inventario priorizando alimentos perecederos para evitar el desperdicio, y en la atención personalizada a las familias registradas, que acceden al economato con precios adaptados a su situación económica.

El Economato Social invita a la ciudadanía, empresas y entidades a sumarse a esta red de solidaridad. En el caso de los proveedores, pueden colaborar donando excedentes o productos básicos mediante acuerdos con el economato. Del mismo modo, los particulares también pueden hacerlo contribuyendo económicamente o con productos de primera necesidad. Otra opción es la del voluntariado, ya que existe la posibilidad de dedicar unas horas semanales a la atención y gestión del economato.

Cada colaboración cuenta. Gracias al compromiso de muchas personas y entidades, este proyecto es una realidad que transforma vidas», subraya el equipo del proyecto. Esta iniciativa forma parte del Proyecto GARUM de Solidaridad y Garantía Alimentaria, subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

El Proyecto Garum centra su acción en las personas cuya situación de desempleo les lleva a estar en riesgo de exclusión social y a ver sus necesidades básicas de alimentación en grave peligro. El perfil de este tipo de personas es complejo y generalmente contiene condiciones que agravan esta situación. Falta de formación, escasos recursos para la búsqueda de empleo, conflictos familiares y problemas emocionales, escasa experiencia laboral; o personas que aun teniendo una formación adecuada no consiguen integrarse en el mercado laboral.

