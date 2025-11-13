Economato Social de Puerto Real: un año de solidaridad y respeto

El economato se ubica en las instalaciones de Garum en la calle La Palma

En el marco del Proyecto GARUM de Solidaridad y Garantía Alimentaria, se puso en marcha en diciembre de 2024 el Economato Social de Puerto Real, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a alimentos y productos básicos para familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo la dignidad, la autonomía y la sostenibilidad.

El Economato Social, a punto de cumplir un año, se presenta como un espacio solidario y respetuoso, donde las personas beneficiarias han podido adquirir alimentos y productos esenciales a precios accesibles y con la libertad de elegir lo que realmente necesitan, en un entorno similar al de un supermercado tradicional.

“Queremos ofrecer mucho más que alimentos: queremos ofrecer dignidad, respeto y oportunidades. Cada familia tiene derecho a elegir y a sentirse acompañada, no señalada”, destacan desde la coordinación del proyecto.

Un modelo sostenible y colaborativo

El economato trabaja en colaboración con empresas, supermercados y productores locales para reducir el desperdicio alimentario, reaprovechando excedentes y productos próximos a su fecha de caducidad. Asimismo, cuenta con el apoyo de trabajadores sociales y entidades públicas, que ayudan a identificar a las familias beneficiarias y canalizan recursos complementarios.

Economato Social en Puerto Real / DCA

El proceso de funcionamiento es transparente y eficiente. Consiste en la recepción de productos donados o comprados a través de colaboradores, la gestión e inventario priorizando alimentos perecederos para evitar el desperdicio, y en la atención personalizada a las familias registradas, que acceden al economato con precios adaptados a su situación económica.

El Economato Social invita a la ciudadanía, empresas y entidades a sumarse a esta red de solidaridad. En el caso de los proveedores, pueden colaborar donando excedentes o productos básicos mediante acuerdos con el economato. Del mismo modo, los particulares también pueden hacerlo contribuyendo económicamente o con productos de primera necesidad. Otra opción es la del voluntariado, ya que existe la posibilidad de dedicar unas horas semanales a la atención y gestión del economato.

“Cada colaboración cuenta. Gracias al compromiso de muchas personas y entidades, este proyecto es una realidad que transforma vidas», subraya el equipo del proyecto. Esta iniciativa forma parte del Proyecto GARUM de Solidaridad y Garantía Alimentaria, subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

El Proyecto Garum centra su acción en las personas cuya situación de desempleo les lleva a estar en riesgo de exclusión social y a ver sus necesidades básicas de alimentación en grave peligro. El perfil de este tipo de personas es complejo y generalmente contiene condiciones que agravan esta situación. Falta de formación, escasos recursos para la búsqueda de empleo, conflictos familiares y problemas emocionales, escasa experiencia laboral; o personas que aun teniendo una formación adecuada no consiguen integrarse en el mercado laboral.