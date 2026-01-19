La campaña ‘Dona Vida al Planeta’ regresa al campus de la UCA en Puerto Real

La Universidad de Cádiz vuelve a acoger la campaña de concienciación ambiental Dona Vida al Planeta, una iniciativa impulsada por RAEE Andalucía que continúa su recorrido por los campus universitarios con el objetivo de promover la reutilización y el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entre la ciudadanía.

La campaña, que forma parte de una acción dirigida a toda la sociedad andaluza, está promovida por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y cuenta con el apoyo de los distintos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor que operan en la región. A través de esta acción se persigue fomentar hábitos responsables en la gestión de los residuos tecnológicos y sensibilizar sobre su impacto ambiental, social y económico.

En su quinta edición, Dona Vida al Planeta visita la Universidad de Cádiz con dos jornadas informativas. La primera de ellas ha tenido lugar esta semana en el Campus de Puerto Real, mientras que la segunda se celebrará en el Campus de Jerez el lunes 26 de enero, en horario de 10.00 a 19.00 horas. Ambas acciones están orientadas a acercar a la comunidad universitaria la importancia de la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Durante las jornadas, informadores ambientales explican las ventajas de la reutilización y el reciclaje de este tipo de residuos, así como las diferentes opciones existentes para su depósito y tratamiento. Estas acciones permiten evitar la acumulación de basura tecnológica en los hogares y facilitan el conocimiento de las vías adecuadas de gestión en función del tipo de residuo.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son uno de los ámbitos con mayor potencial dentro de la economía circular, ya que una gran parte de sus componentes puede reutilizarse, reduciendo la necesidad de extraer nuevas materias primas. A través del reciclaje de estos dispositivos, la campaña traslada el mensaje de que cada gesto cuenta y que dar una segunda vida a estos aparatos contribuye directamente a la protección del planeta y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.