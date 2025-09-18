Detenido en Puerto Real con dos cuchillos de grandes dimensiones y un chaleco antibalas
El hombre estaba profiriendo graves amenazas, lo que generó una gran alarma social
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto Real detuvieron a un hombre el pasado 11 de septiembre por la noche como presunto autor de un delito de amenazas graves y tenencia ilícita de armas prohibidas. Los hechos se produjeron cuando varios ciudadanos alertaron a la Sala del 091 de que dos individuos se encontraban en la vía pública portando cuchillos de grandes dimensiones y profiriendo amenazas, lo que generó gran alarma y temor entre los viandantes.
A la llegada de la patrulla, los testigos informaron de la situación y señalaron a uno de los implicados, quien vestía ropa oscura, casco de motocicleta y un chaleco antibalas. El sujeto portaba dos cuchillos y avanzaba de manera intimidatoria hacia los agentes, motivo por el que se le dio el alto policial. Gracias a la rápida y eficaz intervención de los agentes, se logró asegurar la zona y proceder a la detención del individuo, interviniendo los cuchillos y el chaleco antibalas que portaba. El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.
