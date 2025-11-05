Todos los detalles para participar en el XLI Concurso de Belenes de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real, con la colaboración de la Asociación de Belenistas Ángel Carlier, convoca el Concurso local de Belenes de la Navidad 2025-2026, en su XLI edición. La inscripción deberá realizarse en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Poeta Rafael Alberti, 1) o por los medios legalmente establecidos en el plazo comprendido entre los días 5 al 13 de noviembre.

Podrán participar todas las asociaciones, colectivos y particulares que lo deseen, siempre que estén instalados en el término municipal de Puerto Real. El tema será el misterio y la puntuación del jurado estará basada en la iluminación y efectos, vegetación (tanto natural como artificial), pintura, construcción, acabado final y armonía del conjunto.

Se establecen cuatro modalidades de inscripción: Familiares, en la que se incluyen los Belenes instalados en domicilios particulares y presentados por participantes mayores de edad y a título individual; Colectivos, en la que se incluyen los Belenes presentados por entidades culturales o recreativas, así como los Belenes de centros educativos elaborados por la AMPA o personas adultas; Juveniles, en la que se incluyen los Belenes instalados en domicilios particulares y presentados por participantes menores de edad y a título individual; y colectivos de menores, en la que se incluyen los Belenes presentados por entidades juveniles y Centros Educativos, siempre que la mayor parte de quienes elaboran el belén sean personas menores de edad.

Como fuera de concurso se incluirán los Belenes que no participan en el certamen pero que desean aparecer en la Guía Oficial de Belenes. Los premios dependerán de cada modalidad, y los otorgará un jurado compuesto por diversas personalidades de reconocida solvencia en la materia, y siempre ajenas a los participantes.

Hay que recordar que los Belenes concursantes están obligados a abrir sus puertas al público en horario fijado, según convenga al concursante, un mínimo de cinco días a la semana y de dos horas al día, entre los días 13 de diciembre y el 5 de enero. Todos los detalles de las bases del concurso están disponibles en la web municipal www.puertoreal.es.