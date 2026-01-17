Se desploma parte del techo de una vivienda en el centro de Puerto Real

Los Bomberos del Consorcio Provincial han intervenido a primera hora de la mañana de este sábado en una vivienda de la calle Ancha de Puerto Real, en la que se desplomó de madrugada parte del techo. Afortunadamente, la familia que en ella reside no se encontraba en ese momento en la zona afectada y no se han tenido que lamentar daños personales.

También resultó afectado un garaje de la planta baja, cuyo techo acabó desprendiéndose tras el impacto del desplome sufrido en la vivienda situada en una primera planta.

Fue precisamente el usuario de este garaje quien dio la voz de alarma, ya que la familia residente en la vivienda afectada se había quedado en una habitación no dañada, sin posibilidad de comunicarse con nadie.

Además de los Bomberos, participaron agentes de la Policía Local y Protección Civil; así como la alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, junto a la arquitecta municipal para descartar daños en las viviendas colindantes.