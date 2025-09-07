El curso de Infantil y Primaria arrancará en Puerto Real con obras pendientes en los colegios públicos

El curso escolar comenzará en próximo miércoles en Puerto Real para los estudiantes de Educación Infantil y Primaria con algunas obras pendientes en los colegios de titularidad pública municipal. El Ayuntamiento, que a principios del mes de agosto arrancó las obras de mantenimiento y conservación en los centros, aún no ha finalizado la faena y todo apunta a que no lo hará hasta el mes de diciembre.

Eso es lo que la alcaldesa de la ciudad, y también responsable municipal de Educación, Aurora Salvador, trasladó recientemente a las AMPAs de la ciudad. El objetivo principal de esta iniciativa es asegurar que los colegios públicos se encontrasen en óptimas condiciones de cara al nuevo curso escolar. Para ello se contrató a una empresa externa, que, junto a la brigada de jardinería, has estado trabajado a lo largo del último mes.

Pero, finalmente, no ha sido posible acabar los trabajos previstos. Hay que recordar que la mayoría de centros educativos de la ciudad son muy antiguos. Algunos de ellos superan los cincuenta años, por lo que las necesidades son también muy altas, mientras que el presupuesto es escaso. Como ejemplo, el colegio El Trocadero, que, según traslado la alcaldesa a la FLAMPA “se ha llevado todo el presupuesto en el arreglo de una cornisa que estaba en peligro de derrumbe”. Así las cosas, se ha optado por primar la seguridad del alumnado, antes que “defectos estéticos”, que se llevarán a cabo más adelante.

De este modo, las obras se prolongarán por tres meses más, aunque se planifica para trabajar en horario de tarde, para no interferir en el normal desarrollo de las clases.