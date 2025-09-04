La nueva FLAMPA de Puerto Real se reúne con la alcaldesa

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha mantenido este jueves una reunión con los representantes de la FLAMPA de la localidad, la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.

El encuentro ha servido para que la nueva junta directiva de la Federación, que actualmente preside Jesús Godino, se presente de forma oficial en el Ayuntamiento. Y es que, se da la circunstancia de que esta federación había estado inactiva en los últimos. Exactamente, desde que su anterior presidenta, la propia alcaldesa, renunció al cargo por incompatibilidad. Ahora, Salvador es, además de alcaldesa, la responsable municipal del área de Educación.

Durante el encuentro, la FLAMPA, que aglutina a 16 asociaciones de madres y padres de alumnos del municipio, ha trasladado al Ayuntamiento las principales preocupaciones de las familias ante el inminente inicio del curso escolar. Problemas que en muchos casos ya vienen de lejos, como el de las obras del IES Virgen del Carmen, que siguen paralizadas. Sobre este asunto, se trasladó a la alcaldesa que esperan poder contactar con el nuevo delegado Territorial de Educación, José Ángel Aparicio, para conocer de primera mano en qué punto se encuentra una obra que acumula ya demasiado retraso.

Por su parte, la alcaldesa también ha detallado el estado de las obras de arreglo de los colegios que se están realizando este verano, y que, probablemente, se van a prolongar hasta el mes de diciembre. Y es que hay centros educativos como El Trocadero, en el que la intervención está siendo de más envergadura que la inicialmente esperada. En cualquier caso, para no interferir en el normal desarrollo de las clases, estos trabajos se realizarán en horario de tarde, cuando los escolares no se encuentren en los centros educativos.

La FLAMPA se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para las actividades que la administración local necesite llevar a cabo en materia de Educación. En el mismo tono, la primera edil ha agradecido la mano tendida, y también se ha ofrecido para asistir al colectivo dentro de sus posibilidades.

Una presidencia rotatoria

La FLAMPA de Puerto Real se reactivó el pasado mes de abril, conscientes de que la unión de las distintas asociaciones de madres y padres de alumnos de la Villa es cada vez más necesaria. En este caso, la nueva directiva optó por establecer un turno rotatorio para la presidencia de la misma, que tras un sorteo está ocupando ahora, por dos años, la AMPA del IES Antonio Muro. Así, la presidencia está siendo ejercida por Jesús Godino, con Francisco Javier López como vicepresidente. A la reunión también asistieron Ana Aragón y Carlos Villaescusa, representantes de las AMPAs del IES Virgen del Carme y el IES Manuel de Falla, respectivamente