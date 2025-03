Continúan los cortes de agua en la zona urbana de Puerto Real: "Esto ya es una vergüenza"

Puerto Real/Los cortes de agua en la zona urbana de Puerto Real no se han solucionado. Desde el pasado domingo, muchas viviendas de la zona centro del municipio continúan sin servicio o con muy poca presión, lo que hace prácticamente imposible actividades cotidianas como darse una ducha. Una situación que está desesperando a muchos vecinos, que reclaman más información al Ayuntamiento y, especialmente, una solución rápida.

Aunque en la mayoría de hogares el servicio se restableció en la madrugada del lunes, este martes se han vuelto a producir cortes debido a los trabajos de mejora que se están ejecutando en la red municipal, concretamente en la calle Sagasta, en la esquina del parque de El Porvenir.

Lo informaba el Grupo Energético (GEN) en su perfil de X, mediante un mensaje en el que se alertaba de que se continuaban con los trabajos para resolver distintas incidencias en el suministro de agua, y advertía de que se podrían ver afectadas distintas zonas del municipio, como así ha ocurrido

"En mi casa no sale absolutamente nada. No podemos pasar ni un sólo día más así. Y encima nadie informa de nada", se quejaba una vecina en las redes sociales. Eran comentarios muy habituales en esta jornada. "En Ciudad Jardín sin agua, y en San Eloy muy poca presión. No te puedes duchar", "Desde el sabado por la noche no puedo usar ni ducha ni electrodomesticos", "En la Plaza de la Paz sin agua desde primera hora de la mañana, de vergüenza, sin avisar", estan siendo este martes los más habituales.

AxSí pide bonificaciones en el recibo

Sobre este asunto, y tras las numerosas críticas lanzadas por los afectados, el portavoz de Andalucía por Sí Puerto Real, Alfredo Fernández, ha exigido a la alcaldesa de Puerto real, Aurora Salvador, una bonificación en el próximo recibo del agua para todos aquellos usuarios que se hayan visto afectados de manera total o parcial. “No es de recibo que los vecinos afectados tengan que pagar lo mismo sin tener un servicio con normalidad”, argumenta Fernández.

De igual forma, el andalucista ha solicitado a la alcaldesa de Puerto Real que dé explicaciones de los motivos por los que se ha producido esa interrupción en el suministro hídrico. “Son muchas las barriadas que están sufriendo los cortes o la baja presión, como son El Cartabón, Julián Besteiro, la zona de Cruz de la Degollada, Plaza de Jesús, San Eloy o el centro urbano, sobre todo. Ha pasado el fin de semana y nadie ha dado información clara sobre algo que es una necesidad básica en la vida y desde el sábado pasado una preocupación generalizada de mucha gente”, apostilla.

Para Fernández, es lamentable que el Ayuntamiento de Puerto Real no haya emitido ningún tipo de comunicado actualizado en cada momento sobre lo que ocurre con el servicio. Es más, afea a la alcaldesa y presidenta de GEN “su callada por respuesta y que no haya tomado cartas en el asunto, escondiéndose una vez más para no dar información a los puertorrealeños”.

Finalmente, Fernández reitera la necesidad de una compensación en el recibo de agua para los afectados y que la ciudadanía esté al corriente e informada de lo que ocurre de manera periódica, ni tan siquiera las comprobaciones o trabajos que se puedan estar haciendo por parte de los operarios para el restablecimiento del servicio.

Un problema en los depositos del Consorcio

Sobre la información de lo ocurrido, hay que recordar que el teniente de alcaldesa de Desarrollo Urbano, José Antonio Montilla, explicó en la mañana del lunes que el problema se originó en los depósitos generales del Consorcio de Aguas que dan suministro al municipio. “La cuestión es que técnicos del Consorcio y de GEN estuvieron inspeccionando el sistema para intentar detectar la incidencia, hasta que pudieron certificar que todo se debía a dichos depósitos, y que no había ninguna rotura en la red, como así nos indicaban en un principio”, afirmó Montilla.

Según dijo, todo se debió a la alimentación de los depósitos de agua que suministran a la localidad. Ante la incidencia, desde la empresa municipal GEN se intentó tomar la medida de realizar un suministro de agua manual, con un bombeo de agua con más presión desde la zona del Río San Pedro hasta el centro del municipio para paliar la pérdida de presión en el centro del municipio”. Sin embargo, el edil lamentó que “tuvimos la mala suerte de que, debido al aumento de presión, se produjo entonces una avería en la red municipal, por lo que la medida no sirvió”. En el día de ayer domingo se estuvo trabajando para corregir el asunto, ante esta doble incidencia, y “a lo largo de esta jornada del lunes se continuaron los trabajos que en la mañana de este martes aún no habían finalizado.