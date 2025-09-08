El Consejo de Hermandades de Puerto Real tomó posesión en San Sebastián

En la Iglesia Prioral de San Sebastián se celebró el pasado sábado una eucaristía, en la que se produjo el acto de toma de posesión de la nueva Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Puerto Real.

El padre Jesús José García Cornejo, párroco de San Sebastián y arcipreste de la localidad, fue quien presidió la eucaristía, en la que también participaron los Hermanos mayores de las distintas hermandades de la ciudad, así como hermanos de las corporaciones cofrades y números fieles. Fue la secretaria del Consejo Local, Rosario Bustos, quien dio lectura al acto en el que se proclamaba a Antonio Domínguez Romero, como Presidente del Consejo Local.

Antonio Domínguez jura el cargo como presidente del Consejo / C. P.

A partir de ese momento, las personas que forman parte del Consejo, juraron su cargo y recibieron la medalla del Consejo, en el altar de la Prioral de San Sebastián. El cargo lo van a ocupar durante los próximos cuatro años.

En este nuevo período, Domínguez estará acompañado de José Manuel Ramos, como Vicepresidente. Rosario Bustos renueva como secretaria del Consejo, y David Belizón será el responsable de la Tesorería de esta nueva Junta. Junto a ellos hará cuatro vocales: Juan Manuel Díaz, de Formación; Lourdes Osiel, de Juventud; Francisco Javier Sánchez, de Caridad; y Sebastián Almagro, de Glorias y Protocolo.

El mandato más extenso de la historia del Consejo.

Fue el pasado mes de mayo cuando el consejo local de Hermandades abrió el proceso para renovar su Junta, tras acabar el segundo mandato de Antonio Domínguez Romero como presidente. Un período que, además, de forma excepcional, se había prolongado por un año más de lo habitual, debido a la pandemia,

Sin embargo, el proceso se cerró sin que se presentasen candidaturas, por lo que Domínguez Romero volvía a dar un paso al frente, con el respaldo del Pleno de Hermanos Mayores de la localidad, y el visto bueno del Obispado de Cádiz y Ceuta.

Así, de manera extraordinaria, Antonio Domínguez volverá a ocupar el cargo que ostenta ya desde hace nueve años, por otros cuatro años más, convirtiéndose en el mandato más extenso de la historia del Consejo