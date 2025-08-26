La Hermandad del Nazareno de Puerto Real inicia una campaña para restaurar la imagen del Regidor Perpetuo

La Hermandad del Nazareno de Puerto Real ha iniciado uno de los proyectos más relevantes de su historia reciente: la restauración integral de la imagen de Jesús Nazareno (Ramón Chaveli Carreres, 1941).

El pasado mes de marzo, un cabildo de hermanos extraordinario, presidido por la actual Hermana Mayor de la Hermandad del Jueves Santo puertorrealeño, María Martínez Chanivet, aprobó iniciar el proceso que tiene como fin restaurar la talla del Regidor Perpetuo de la Villa, cuyo estado de conservación precisa de una intervención profesional.

Imagen del regidor Perpetuo de la Villa / DCA

En este caso, el trabajo lo realizará la sevillana Esperanza Fernández Cañero, Licenciada en Bellas Artes, conservadora y restauradora de obras de arte. Ha sido ella la responsable de trabajos como la restauración de Ntro. Padre Jesús del Silencio de Sanlúcar de Barrameda; de Nuestra Señora de los Dolores, de la Puebla del Río (Sevilla); y de Nuestra Señora de las Penas, de la Hermandad de los Estudiantes de Sanlúcar de Barrameda, entre otros trabajos.

En el calendario que la hermandad ha previsto, se espera que la imagen se traslade al taller de la restauradora una vez finalizada la Semana Santa de 2026, y que tras aproximadamente nueve meses de trabajo regresa a la capilla de la Hermandad, en la Prioral de San Sebastián, a principios de 2027.

La restauración del Nazareno de Puerto Real es un trabajo de envergadura, que no solo se centre en las necesarias actuaciones en la policromía. Y es que, desde que Ramón Chaveli Carreres lo creó en 1941, apenas se ha intervenido en la talla en dos ocasiones: una a la década de los 70 y otra hace ya más de 20 años, y en ninguno de los dos casos fueron trabajos integrales como se pretende ahora.

Un detalle de las manos del nazareno de Puerto Real / C. P.

Para poder hacer frente a la restauración, la Hermandad ha creado la campaña ‘Entre todos, con Él’, con la que hacen un llamamiento a cada hermano y devoto a colaborar en esta campaña, “porque cada aportación, nos acerca al objetivo común”.

Aquellas personas que deseen participar en la campaña pro-restauración de la imagen, pueden contactar con la Hermandad mediante los medios que han creado expresamente pare ello: al correo electrónico restauracionnazarenopuertoreal@gmail.com, al teléfono 722 690 306, o presencialmente en la Casa de Hermandad (calle San José 13) los jueves en horario de 19:00 a 21:00 horas.