La Confluencia de Puerto Real pide corresponsabilidad a la oposición para cumplir la ley de residuos y garantizar la mejora de los servicios de limpieza y agua

El conjunto de la oposición del Ayuntamiento de Puerto Real ha rechazado la propuesta del equipo de gobierno "para el cumplimiento de la Ley basada en la Directiva del Parlamento Europeo sobre los residuos y la economía circular, del mismo modo que también ha sido rechazada la modificación de las tasas de agua obligada por la subida que hizo el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana hizo en marzo de 2024", dice la Confluencia.

Desde la formación de izquierdas hablan de “cumplimiento de responsabilidad” después de haber “presentado las dos propuestas de modificación de tasas por compromiso con la ciudad y las empresas públicas, asumiendo también el posible coste o desgaste político, pero entendiendo y aceptando que es una cuestión de obligado cumplimiento legal en un caso y de equilibrio presupuestario en otro”.

La Confluencia recuerda que “los partidos de la oposición, han aplicado estas medidas allí donde gobiernan y por eso les pedimos que en Puerto Real, donde no existe un gobierno de mayoría, asuman la corresponsabilidad de su cargo”. En ese sentido, anuncian que ya “han tomado la iniciativa de convocarlos de forma urgente a un encuentro para abordar las posibilidades de consenso para cumplir la ley y aprobar mejoras para el municipio”.

Para finalizar, recuerda el partido que lidera el gobierno local de la Villa, que es necesario llegar a un acuerdo en Puerto Real, ya que “no cumplir con las obligaciones legales puede conllevar que la viabilidad de la empresa pública se vea en una situación extrema”. En ese sentido desde el equipo de gobiernoanuncian que harna "todo lo posible" para encontrar un espacio de consenso y corresponsabilidad con el conjunto del pleno, para poder aprobar estas modificaciones de las tasas.