La Confluencia acusa a Andalucía Por Sí Puerto Real de manipular la realidad del IMPRO

La Confluencia de Izquierdas en Puerto Real ha respondido a las acusaciones del portavoz de Andalucía por Sí en el municipio, Alfredo Fernández, tras sus declaraciones sobre el Instituto Municipal de Promoción (IMPRO). Los andalucistas denunciaron la destitución del generante de este organismo municipal, acusando al actual equipo de Gobierno de mantener el IMPRO “paralizado” desde el inicio de la legislatura.

La Confluencia de Izquierdas, que lidera el gobierno municipal en Puerto Real, dice que AxSí “manipula deliberadamente” la realidad y considera que las afirmaciones de Fernández responden únicamente a una “estrategia de desgaste político” basada en “informaciones falsas”.

La formación aclara en primer lugar que las instalaciones del IMPRO no llevan un año y medio cerradas, sino que fueron clausuradas en enero de 2022, precisamente cuando el Alfredo Fernández y AxSí eran responsables directos del IMPRO. “Se cerró igual que hicieron con el Pabellón Municipal de Deportes y, años antes, con el Complejo Municipal de Piscinas”, recuerdan.

Asimismo, desmiente la afirmación de que no exista un proyecto para la reapertura del Instituto Municipal de Promoción y recuerda que hay una actuación concreta, presentada y financiada con más de 10 millones de euros de fondos europeos (EDIL), destinada al impulso de proyectos innovadores para la ciudad en el que se incluye la rehabilitación del IMPRO; “una iniciativa que, además, fue rechazada por el grupo del señor Fernández al votar en contra”.

Por otro lado, la Confluencia rechaza la acusación de que se actúe “de espaldas a la oposición”, ya que en el Consejo Rector donde se aprobó el cese de la actual gerencia, “los únicos que votaron en contra fueron los andalucistas, lo que demuestra que el proceso ha sido transparente y conforme a la legalidad”.

También han desmentido que el nombramiento de una nueva gerencia se vaya a realizar “a dedo” tal y como dijeron ver los andalucistas, puesto que “el procedimiento aprobado garantiza que se cubrirá mediante convocatoria pública, conforme a los principios de mérito, capacidad e igualdad”. En este sentido, consideran especialmente grave que se intente generar sospechas sobre un organismo público utilizando argumentos que no se sostienen.

Por ello, acusan a los andalucistas de intentar sembrar desconfianza en la ciudadanía y utilizar una institución municipal con fines partidistas. “Puerto Real necesita proyectos, inversión y futuro, no campañas de ruido, bulos, ni acusaciones infundadas como a las que nos tienen acostumbrados”, señalan.

Finalmente, la formación se reafirma en su compromiso de seguir trabajando para el fortalecimiento del IMPRO como herramienta clave para el empleo, la formación y el desarrollo económico de la ciudad, “pese a la oposición destructiva de quienes anteponen solamente sus intereses electorales al interés general del municipio”.