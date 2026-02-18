AxSí Puerto Real denuncia el “fulminante” cese del gerente del IMPRO

El portavoz de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha denunciado la actitud "caprichosa e inexplicable" del Equipo de Gobierno, después de la destitución del gerente del IMPRO "tras más de dos décadas de servicio al frente de un organismo autónomo del Ayuntamiento, paralizado desde inicios de la legislatura por la desidia de la Confluencia".

El portavoz andalucista dice “sospechar” que se prepara una designación en la Gerencia “a dedo, sin justificación alguna ni participación de nadie a pesar de no tener mayoría”. Por ello ha reclamado explicaciones públicas a la alcaldesa, Aurora Salvador, en su condición de presidenta del IMPRO, tras la “maniobra acordada la pasada semana en el Consejo Rector para el cese de la persona que ejercía las funciones de gerente”.

Según ha trasladado la formación en la oposición, la destitución fue sometida a votación sin que previamente se facilitara a los vocales ningún informe, valoración técnica o explicación detallada sobre los motivos que justificaban la decisión, "solo excusas peregrinas y lamentaciones típicas que ya no se cree nadie". Es por ello que Fernández asegura que “ya manifestamos nuestro voto en contra durante la sesión porque no entendemos la manera en la que este gobierno municipal sigue haciendo las cosas de espaldas a la oposición. Nos preocupa este cese, tanto por las formas como por el fondo”.

Andalucía por Sí reitera que el gerente cesado contaba con más de veinte años de experiencia al frente del organismo, periodo en el que, según subrayan, se alcanzaron “objetivos relevantes” en materia de formación, orientación para el empleo, captación de subvenciones y gestión de fondos europeos. En este ámbito, ponen como ejemplo la coordinación administrativa vinculada a la estrategia EDUSI, donde —afirman— desempeñó “un papel clave junto a distintas áreas municipales”.

A juicio de los andalucistas, resulta “llamativo” que, a un año de concluir el actual mandato, el Equipo de Gobierno justifique la decisión en la necesidad de dar “un nuevo impulso” al IMPRO. “Si esa era la intención, han tenido tres años de legislatura para hacerlo y no se sostiene que todo tenga que pasar por quitar a una persona y poner a otra de forma caprichosa. Si verdaderamente tienen un proyecto para el IMPRO después de tres años, que lo enseñen y lo expliquen”, sostiene el portavoz andalucista.

La formación también destaca que el Consejo Rector no se reunía desde 2024 y que en la primera sesión convocada tras ese periodo se haya procedido directamente a la destitución del gerente; recordando que las instalaciones del IMPRO permanecen cerradas desde hace aproximadamente más de un año y medio por las circunstancias que afectaban al edificio, sin que se haya presentado hasta la fecha un proyecto concreto para su reapertura ni para reactivar la actividad que desarrollaba el organismo, “una situación lamentable y que pone de manifiesto el desinterés de Aurora Salvador y su equipo en un espacio fundamental para la ciudadanía, como ya ocurre con otros muchos que continúan abandonados a su suerte”.

Los andalucistas expresan su preocupación ante la posibilidad de que el relevo responda a una designación de libre elección para situar a “personas afines” al Equipo de Gobierno. En este sentido, advierten de que “se podría estar sustituyendo a un funcionario con más de dos décadas de trayectoria por un cargo a dedo cuyo objetivo aún se desconoce, porque si desde el punto de vista político tuvieran algún rumbo para el IMPRO van tarde y mal”, asegura Fernández.

Por todo ello, instan a la alcaldesa a ofrecer explicaciones detalladas sobre los motivos del cese y el proyecto que se pretende desarrollar desde el IMPRO en el tramo final del mandato. “Sólo así podemos asegurar que no es un movimiento parecido al de la asesora política de la EPSUVI, de la que aún existen muchas dudas sobre su contratación”, concluyó el edil.