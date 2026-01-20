Comienzan las sanciones por vertidos ilegales de escombros y residuos en Puerto Real

Coincidiendo con la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Limpieza, que el Ayuntamiento de Puerto Real puso en marcha a finales del pasado año, la alcaldesa de la Villa, Aurora Salvador, ya advirtió que a la administración local no le iba a temblar el pulso a la hora de imponer sanciones a quienes depositasen muebles, escombros y otros residuos impropios en lugares no habilitados.

“Tenemos un servicio gratuito de recogida de muebles y dos puntos limpios. Se acumulan las culpas de la falta de limpieza al Ayuntamiento y a GEN, pero también hay un incivismo muy importante, ante el que vamos actuar con sanciones y con la colocación de cámaras de viodevigilancia”, dijo entonces Salvador.

Y así ha sido. La Policía Local de Puerto Real y los Agentes de Medio Ambiente municipales han comenzado a imponer sanciones por el vertido de escombros y otros residuos en distintos puntos del municipio, tras el reciente desbloqueo de la delegación de competencias en materia de sanciones administrativas con la Diputación Provincial de Cádiz, una actuación que pone fin a una situación estancada durante varios años y que el actual equipo de gobierno, junto a la entidad provincial, han logrado encauzar.

Estas prácticas suponen infracciones graves según la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que contempla multas de entre 2.001 y 100.000 euros y la obligación de restaurar la zona afectada. La normativa estatal (Real Decreto 105/2008) y la Ordenanza Municipal reguladora de la gestión de los residuos urbanos y de la limpieza viaria de Puerto Real establecen, además, que los residuos de construcción y demolición deben entregarse en instalaciones o gestores autorizados, pudiendo las sanciones alcanzar hasta 30.050,61 euros en los casos más graves.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que los escombros y restos de obra no pueden depositarse en la vía pública ni junto a los contenedores urbanos, y que el Punto Limpio municipal dispone de un servicio específico para este tipo de residuos. En este sentido, se subraya el importante esfuerzo económico y humano realizado con el Plan Extraordinario de Limpieza, y se lamenta que, pese a este trabajo, se sigan produciendo vertidos que ensucian de nuevo la ciudad y ponen en peligro el medio ambiente de la localidad.

El concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, ha señalado que “mantener una ciudad limpia requiere responsabilidad colectiva y respeto a las normas que protegen nuestro entorno urbano”.