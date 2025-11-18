El colegio La Salle-Buen Consejo de Puerto Real celebró su II Feria de la Ciencia

El Colegio La Salle-Buen Consejo de Puerto Real ha celebrado su II Feria de la Ciencia, como producto final de la narrativa ‘Life’ dentro de su propuesta metodológica NCA (Nuevos Contextos de Aprendizaje) para el curso de 1ºESO.

Ha sido el proyecto final de dos semanas de trabajo intenso trabajo, poniendo en común todo lo que han aprendido en distintas asignaturas: desde Biología a Historia, Lengua e Inglés, relacionadas con proyectos científicos que ellos mismos han elaborado.

“Es muy interesante que los niños muestren todo lo que han aprendido de una manera competencial, practica y trasversal, que forma parte de la filosofía NCA que tenemos implantado en el colegio. Es un día importante para todos”, explicaba el Jefe de Estudios del centro, David Cornejo.

En catorce estands distintos, el alumnado ha explicado cada uno de los proyectos al resto de sus compañeros del centro, así como a las familias, ya que la Feria de la Ciencia ha sido una jornada de puertas abiertas a toda la comunidad educativa, creando un espacio de convivencia.

Desde experimentos químicos hasta proyectos de biología, los alumnos han integrado sus descubrimientos en el proyecto propuesto por "Life", mostrando la aplicación directa de los conceptos aprendidos en el aula. La feria contó con presentaciones en vivo, demostraciones interactivas y la oportunidad para los visitantes de interactuar con los estudiantes y comprender mejor la metodología educativa innovadora que están experimentando.

Todo el colegio ha sido testigo del trabajo, el esfuerzo y la dedicación que los chicos y chicas han volcado en sus proyectos. Sin duda, el centro se ha convertido en un espacio en el que la creatividad y la pasión por la ciencia tienen siempre cabida.